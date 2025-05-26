Испания26 мая 2025, 20:39 | Обновлено 26 мая 2025, 20:40
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Барселона хочет подписать лучшего вратаря мира. Его должен заменить Лунин
Эмилиано Мартинес заинтересовал каталонский клуб
26 мая 2025, 20:39 | Обновлено 26 мая 2025, 20:40
1033
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Обладатель трофея Яшина последних двух лет аргентинец Эмилиано Мартинес может летом покинуть «Астон Виллу».
По информации испанских СМИ, подписание Мартинеса рассматривает «Барселона». Сам аргентинец давно хотел попробовать свои силы в топовой команде и считает каталонский клуб идеальным местом для себя.
В этом сезоне Мартинес провел 52 матча, пропустил 61 гол и 16 раз сохранил ворота на замке. Ранее сообщалось, что в случае трансфера Мартинеса «Астон Вилла» на его место подпишет Андрея Лунина.
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