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Испания
26 мая 2025, 20:39 | Обновлено 26 мая 2025, 20:40
1033
0

Барселона хочет подписать лучшего вратаря мира. Его должен заменить Лунин

Эмилиано Мартинес заинтересовал каталонский клуб

26 мая 2025, 20:39 | Обновлено 26 мая 2025, 20:40
1033
0
Барселона хочет подписать лучшего вратаря мира. Его должен заменить Лунин
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

Обладатель трофея Яшина последних двух лет аргентинец Эмилиано Мартинес может летом покинуть «Астон Виллу».

По информации испанских СМИ, подписание Мартинеса рассматривает «Барселона». Сам аргентинец давно хотел попробовать свои силы в топовой команде и считает каталонский клуб идеальным местом для себя.

В этом сезоне Мартинес провел 52 матча, пропустил 61 гол и 16 раз сохранил ворота на замке. Ранее сообщалось, что в случае трансфера Мартинеса «Астон Вилла» на его место подпишет Андрея Лунина.

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Эмилиано Мартинес Астон Вилла трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Барселона Андрей Лунин Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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