Кто доминирует на грунте в мужском Туре от Монте-Карло до Ролан Гаррос?

Испанский теннисист Карлос Алькарас доминирует в мужском Туре на грунтовом покрытии. Остальные игроки ATP не сумели набрать много очков на этом покрытии в текущем сезоне. Накануне старта основной сетки Ролан Гаррос можно подвести некоторые итоги.

Победа Карлоса Алькараса на прошлой неделе в Риме над первой ракеткой мира Янником Синнером доказала его нынешнее превосходство на грунте. Уже выигравший в Монте-Карло в апреле, испанец стал первым с 2018 года, кому удалось выиграть несколько турниров серии Мастерс на грунте в одном сезоне. Это позволило ему с большим отрывом возглавить таблицу игроков по количеству очков, набранных на этом покрытии в 2025 году.

С начала европейского сезона на грунте, несмотря на пропуск Мадрида, Алькарас набрал 2 330 очков – почти на 900 больше, чем Лоренцо Музетти и Каспер Рууд. Итальянец, дойдя до финала в Монте-Карло и полуфиналов в Мадриде и Риме, поднялся на восемь строчек и вошёл в топ-10 (8-е место). Норвежец же одержал свою первую победу на турнире категории Мастерс в Мадриде.

Рейтинговые очки ATP, набранные с момента турнира в Монте-Карло:

Карлос Алькарас (Испания) – 2 330 очков

Лоренцо Музетти (Италия) – 1 450

Каспер Рууд (Норвегия) – 1 400

Джек Дрейпер (Великобритания) – 950

Александр Зверев (Германия) – 810

Франсиско Черундоло (Аргентина) – 750

Алекс де Минаур (Австралия) – 700

Янник Синнер (Италия) – 650

Томми Пол (США) – 600

Хольгер Руне (Дания) – 570

Сразу за лидирующей тройкой следует Джек Дрейпер, неожиданно показавший отличные результаты на грунте, несмотря на то, что это не его профильное покрытие. Александр Зверев, разочаровавший своих болельщиков на трех Мастерсах (вылетел в первом раунде в Монте-Карло, проиграл в 1/8 в Мадриде и в четвертьфинале в Риме), тем не менее, выиграл титул на домашнем турнире в Мюнхене.

Янник Синнер, вернувшийся после трёхмесячной дисквалификации, благодаря финалу в Риме также попал в топ-10, несмотря на участие лишь в одном турнире.

С 510 очками за последние недели Артур Фис также показывает достойный результат, отставая от Алехандро Давидовича Фокины (560), но опережая Стефаноса Циципаса, Даниила Медведева и Бена Шелтона, у которых по 400 очков.