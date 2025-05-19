Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба

32-летний центральный защитник «Бохума» Иван Ордец покинул клуб.

Эту информацию подтвердил официальный сайт «Бохума». Кроме Ордеца клуб покинут еще восемь игроков.

Ордец перешел в «Бохум» благодаря обновлению 7-го аннекса ФИФА, который предоставляет право иностранным футболистам российских клубов приостанавливать свои контракты.

Ранее Ордец выступал за московское «Динамо», контракт с которым у него закончился в сезоне 2023/24. После этого Ордец подписал соглашение с «Бохумом» до конца сезона 2025/26, которое, вероятно, было расторгнуто.

Отметим, что «Бохум» по результатам сезона Бундеслиги 2024/25 понизился в классе.