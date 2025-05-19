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Германия
19 мая 2025, 22:16 | Обновлено 19 мая 2025, 22:33
4521
5

Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба

Иван Ордец покинул клуб «Бохум»

19 мая 2025, 22:16 | Обновлено 19 мая 2025, 22:33
4521
5
Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Ордец

32-летний центральный защитник «Бохума» Иван Ордец покинул клуб.

Эту информацию подтвердил официальный сайт «Бохума». Кроме Ордеца клуб покинут еще восемь игроков.

Ордец перешел в «Бохум» благодаря обновлению 7-го аннекса ФИФА, который предоставляет право иностранным футболистам российских клубов приостанавливать свои контракты.

Ранее Ордец выступал за московское «Динамо», контракт с которым у него закончился в сезоне 2023/24. После этого Ордец подписал соглашение с «Бохумом» до конца сезона 2025/26, которое, вероятно, было расторгнуто.

Отметим, что «Бохум» по результатам сезона Бундеслиги 2024/25 понизился в классе.

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Иван Ордец Бохум Бундеслига чемпионат Германии по футболу расторжение контракта
Дмитрий Олейник Источник: ФК Бохум
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mastorent
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DaVinci
Це ж вихованець Шахтаря?
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0
Первый Среди Равных
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