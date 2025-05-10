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Хольштайн Киль
10.05.2025 16:30 – FT 1 : 2
Фрайбург
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Германия
10 мая 2025, 18:45 | Обновлено 10 мая 2025, 19:01
810
3

Команда украинца вылетела из Бундеслиги, борьба за топ-4

Бохум Ордеца отправился во вторую Бундеслигу

10 мая 2025, 18:45 | Обновлено 10 мая 2025, 19:01
810
3
Команда украинца вылетела из Бундеслиги, борьба за топ-4
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам тура Бундеслиги путевку во второй дивизион себе оформил Бохум, в составе которого играет украинский защитник Иван Ордец. Вместе с Бохумом вылетел и Хольштайн.

На четвертой позиции и в зоне Лиги чемпионов находится Фрайбург, который набрал 55 очков. Боруссия Дортмунд с 51 очком и матчем в запасе еще сохраняет шансы подвинуть конкурента.

Майнц и Лейпциг уже не смогут заскочить в зону Лиги чемпионов.

Чемпионат Германии. 33-й тур

Вердер – Лейпциг 0:0

Бохум – Майнц 1:4
Голы: Холтманн, 85 – Амири, 45, Мвене, 53, Буркхардт, 83, Небель, 90+3

Унион – Хайденхайм 0:3
Голы: Бек, 12, 73, Шоппнер, 56

Хольштайн – Фрайбург 1:2
Голы: Лосенбум, 24 – Манзамби, 45, Голер, 58

Турнирная таблица

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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🇧🇷 ЧУДІК ЖЕНЯ (ШУКАЙТЕ В СОЦ. МЕРЕЖАХ)
І Ви цього зрадника називаєте ще українцем ?!!! Так і писати - ЗРАДНИК !
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+1
Falko
Ну, нарешті. Минулого року дивом відскочили.
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-1
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