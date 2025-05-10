Команда украинца вылетела из Бундеслиги, борьба за топ-4

По итогам тура Бундеслиги путевку во второй дивизион себе оформил Бохум, в составе которого играет украинский защитник Иван Ордец. Вместе с Бохумом вылетел и Хольштайн.

На четвертой позиции и в зоне Лиги чемпионов находится Фрайбург, который набрал 55 очков. Боруссия Дортмунд с 51 очком и матчем в запасе еще сохраняет шансы подвинуть конкурента.

Майнц и Лейпциг уже не смогут заскочить в зону Лиги чемпионов.

Чемпионат Германии. 33-й тур

Вердер – Лейпциг 0:0

Бохум – Майнц 1:4

Голы: Холтманн, 85 – Амири, 45, Мвене, 53, Буркхардт, 83, Небель, 90+3

Унион – Хайденхайм 0:3

Голы: Бек, 12, 73, Шоппнер, 56

Хольштайн – Фрайбург 1:2

Голы: Лосенбум, 24 – Манзамби, 45, Голер, 58

Турнирная таблица