Команда украинца вылетела из Бундеслиги, борьба за топ-4
Бохум Ордеца отправился во вторую Бундеслигу
По итогам тура Бундеслиги путевку во второй дивизион себе оформил Бохум, в составе которого играет украинский защитник Иван Ордец. Вместе с Бохумом вылетел и Хольштайн.
На четвертой позиции и в зоне Лиги чемпионов находится Фрайбург, который набрал 55 очков. Боруссия Дортмунд с 51 очком и матчем в запасе еще сохраняет шансы подвинуть конкурента.
Майнц и Лейпциг уже не смогут заскочить в зону Лиги чемпионов.
Чемпионат Германии. 33-й тур
Вердер – Лейпциг 0:0
Бохум – Майнц 1:4
Голы: Холтманн, 85 – Амири, 45, Мвене, 53, Буркхардт, 83, Небель, 90+3
Унион – Хайденхайм 0:3
Голы: Бек, 12, 73, Шоппнер, 56
Хольштайн – Фрайбург 1:2
Голы: Лосенбум, 24 – Манзамби, 45, Голер, 58
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