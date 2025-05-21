Определены два главных фаворита на Лунина. Они дают большую зарплату

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики.

По информации СМИ, Жорже Мендеш рассказал «Реалу», что у Лунина есть на столе два предложения по уходу – речь об «Астон Вилле» и «Галатасарае», кроме того, оба клуба предложили украинцу лучшие условия чем те, которые есть у него в «Реале». Британский и турецкий клуб предлагают также украинцу большую зарплату.

В этом сезоне Лунин провел 13 поединков, пропустил 19 голов и пять раз отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.