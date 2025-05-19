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Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 21:57 | Обновлено 19 мая 2025, 22:27
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Назван лучший игрок Шахтера в матче УПЛ против Ингульца

Георгий Судаков забил два мяча в поединке 29-го тура УПЛ

19 мая 2025, 21:57 | Обновлено 19 мая 2025, 22:27
199
0
Назван лучший игрок Шахтера в матче УПЛ против Ингульца
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Назван лучший игрок донецкого Шахтера в матче против Ингульца.

Георгий Судаков – лучший игрок матча Ингулец по версии болельщиков.

Полузащитник отличился дублем в победной игре 29 тура во Львове.

Шахтер одолел Ингулец со счетом 4:1. Горняки заняли 3-е место по итогам сезона УПЛ.

УПЛ. 29-й тур, 18 мая

Ингулец – Шахтер – 1:4

Голы: Волохатный, 17 – Бондаренко, 2, 90+1, Судаков, 68, 70

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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