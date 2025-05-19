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  4. Кабаев провел 100-й матч за Динамо в родной Одессе. Какая статистика?
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 20:19 | Обновлено 19 мая 2025, 20:20
159
0

Кабаев провел 100-й матч за Динамо в родной Одессе. Какая статистика?

Хавбек киевского клуба за три года забил 9 мячей и сделал 11 голевых передач

19 мая 2025, 20:19 | Обновлено 19 мая 2025, 20:20
159
0
Кабаев провел 100-й матч за Динамо в родной Одессе. Какая статистика?
ФК Динамо. Владислав Кабаев

Для полузащитника «Динамо» Владислава Кабаева выездной матч 29-го тура чемпионата Украины против «Черноморца» (1:1) стал особенным.

Владислав, который родился именно в Одессе, провел в родном городе юбилейный, 100-й, матч в составе «Динамо».

75 поединков он сыграл в чемпионате Украины, четыре матча – в Кубке Украины, еще 21 встречу – в еврокубках.

В этих играх хавбек за три года забил 9 голов и отдал 11 результативных передач.

Кабаев перешел в «Динамо» летом 2022 года из луганской «Зари». Его контракт с бело-синими действует до конца июня 2026 года.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Владислав Кабаев Черноморец - Динамо статистика юбилей
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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