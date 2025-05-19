Кабаев провел 100-й матч за Динамо в родной Одессе. Какая статистика?
Хавбек киевского клуба за три года забил 9 мячей и сделал 11 голевых передач
Для полузащитника «Динамо» Владислава Кабаева выездной матч 29-го тура чемпионата Украины против «Черноморца» (1:1) стал особенным.
Владислав, который родился именно в Одессе, провел в родном городе юбилейный, 100-й, матч в составе «Динамо».
75 поединков он сыграл в чемпионате Украины, четыре матча – в Кубке Украины, еще 21 встречу – в еврокубках.
В этих играх хавбек за три года забил 9 голов и отдал 11 результативных передач.
Кабаев перешел в «Динамо» летом 2022 года из луганской «Зари». Его контракт с бело-синими действует до конца июня 2026 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинца могут продать летом
Бой против Канело станет для Кроуфорда последним в карьере, утверждает Вирджил Ортис