Владислав КАБАЕВ: «Я очень доволен, что Динамо заработало третью звездочку»

Полузащитник «Динамо» Владислав Кабаев поделился впечатлениями от выездного матча с одесским «Черноморцем» (1:1) и завоевания чемпионства:

– Концовка матча получилась немного смазанной, потому что мы выходили на поле с желанием победить. Что касается первого тайма – считаю, у соперника шансов не было, а во втором, после того как пропустили, наша игра была некачественной. Но в целом я очень доволен тем, что мы заработали третью звездочку на эмблему и вошли в историю. В прошлом году, когда мы проиграли «Шахтеру», я говорил, что мы вернемся, и всем будет тяжело – и донецкой, и другим командам.

В этом сезоне мы выполнили эту задачу, я очень счастлив, ведь я приходил в «Динамо», чтобы стать чемпионом. Но Кубок я еще не выигрывал, и в еврокубках мы сыграли не очень хорошо. Хочу снова пообещать, что в следующем сезоне мы будем бороться за Кубок Украины, а также очень хочу сыграть гораздо лучше в еврокубках.

– Вы – одессит. Символично ли, что титул чемпиона вы завоевали именно в этом городе?

– Да, в Одессу всегда приятно приезжать, кто бы ни был тренером и какие бы ребята здесь ни играли. Это мой родной город, мой родной стадион, где я начинал играть, поэтому это для меня трогательная история, и мне очень приятно, что именно здесь я стал чемпионом Украины. Наверное, так и должно было быть – не случайно мы сыграли вничью с «Полесьем».

– На стадионе «Черноморец» впервые за три с половиной года были зрители. Атмосфера отличалась по сравнению с аренами, где болельщики ходят на футбол регулярно?

– Да, однозначно отличалась. Здесь есть мои родные, много ребят мне звонили и просили билеты, потому что они просто разлетелись очень быстро. Стадион классный, поле классное, люди в Одессе – супер, они какие-то другие (улыбается). Очень люблю этот город и, повторюсь, мне всегда приятно сюда возвращаться. Хотелось победить, но, наверное, это очко для «Черноморца» было важнее, чем для нас – три, хотя мы выходили играть на победу.