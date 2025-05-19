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  4. Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 20:17 |
1628
1

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»

Наставник «Динамо» – о вылете «Черноморца»

19 мая 2025, 20:17 |
1628
1
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на вылет «Черноморца» в Первую лигу.

«Такой город, как Одесса, просто должен иметь своего представителя в Премьер-лиге. Для чемпионата вылет «Черноморца» является большой потерей. Можем говорить об инфраструктуре, городах-миллионниках, но в футболе решаются все вопросы только по спортивному принципу. И теперь у «Черноморца» будет непростая задача, с которой, я уверен, они справятся в следующем сезоне и решить вопрос возвращения в УПЛ", - сказал Шовковский.

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский сообщил, почему именно Андрей Ярмоленко исполнял пенальти в чемпионском матче УПЛ против «Черноморца» (1:1).

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Шовковский
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
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apepa
Так зачем тогда очки отобрал у ЧО дурик патлатый??
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