Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на вылет «Черноморца» в Первую лигу.

«Такой город, как Одесса, просто должен иметь своего представителя в Премьер-лиге. Для чемпионата вылет «Черноморца» является большой потерей. Можем говорить об инфраструктуре, городах-миллионниках, но в футболе решаются все вопросы только по спортивному принципу. И теперь у «Черноморца» будет непростая задача, с которой, я уверен, они справятся в следующем сезоне и решить вопрос возвращения в УПЛ", - сказал Шовковский.

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский сообщил, почему именно Андрей Ярмоленко исполнял пенальти в чемпионском матче УПЛ против «Черноморца» (1:1).