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  4. Хаби Алонсо определился, что делать с Модричем. У Реала есть решение
Испания
19 мая 2025, 21:41 |
722
1

Хаби Алонсо определился, что делать с Модричем. У Реала есть решение

Мадридцы приблизились к продлению контракта с хорватом

19 мая 2025, 21:41 |
722
1
Хаби Алонсо определился, что делать с Модричем. У Реала есть решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

У легенды мадридского «Реала» хорватского полузащитника Луки Модрича летом завершается контракт с «королевским клубом».

По информации авторитетного итальянского журналиста Николы Скиры, в мадридском клубе приблизилась к продлению соглашения с Лукой. Контракт 39-летнего хорвата будет продлен на один год – до лета 2026 года.

В этом сезоне на счету хорвата 55 матчей, в которых он забил четыре гола и сделал восемь ассистов. Ранее сообщалось, что будущий тренер «Реала» Хаби Алонсо хочет, чтобы Модрич остался в клубе.

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Лука Модрич Реал Мадрид продление контракта Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Николо Скира
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Victor673256ua
Думаю Реал не пошкодує, залишивши Модріча ще на один сезон
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