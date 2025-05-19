Испания19 мая 2025, 21:41 |
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Хаби Алонсо определился, что делать с Модричем. У Реала есть решение
Мадридцы приблизились к продлению контракта с хорватом
19 мая 2025, 21:41 |
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У легенды мадридского «Реала» хорватского полузащитника Луки Модрича летом завершается контракт с «королевским клубом».
По информации авторитетного итальянского журналиста Николы Скиры, в мадридском клубе приблизилась к продлению соглашения с Лукой. Контракт 39-летнего хорвата будет продлен на один год – до лета 2026 года.
В этом сезоне на счету хорвата 55 матчей, в которых он забил четыре гола и сделал восемь ассистов. Ранее сообщалось, что будущий тренер «Реала» Хаби Алонсо хочет, чтобы Модрич остался в клубе.
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