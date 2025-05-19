Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-тренер сборной Украины: «Григорчук не такой уж великий тренер»
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 18:59 | Обновлено 19 мая 2025, 19:00
311
1

Экс-тренер сборной Украины: «Григорчук не такой уж великий тренер»

Йожеф Сабо считает, что главному тренеру ЛНЗ нужно больше времени

19 мая 2025, 18:59 | Обновлено 19 мая 2025, 19:00
311
1
Экс-тренер сборной Украины: «Григорчук не такой уж великий тренер»
ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Один из авторитетных украинских тренеров, экс-наставник киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо в интервью Sport.ua рассказал, почему у Романа Григорчука не получилось дать результат сразу.

– Две команды УПЛ – полтавская «Ворскла» и черкасский ЛНЗ, которые в ходе сезона 2024/25 прибегли к изменениям на тренерском мостике, не получили должных турнирных дивидендов. О финансовых проблемах первой из них давно известно, чего не скажешь о второй.

– Разве в ЛНЗ есть такое тесто, из которого можно что-то путное слепить? Самое главное, чтобы были такие футболисты, с которыми можно успешно применить и выполнять продуктивную тактику.

Но мы сегодня видим, сколько там ошибок – мама родная. И что тренерский штаб сделает? Григорчук не такой уж великий тренер, чтобы пришел – и сразу же сделал.

По теме:
Шорт-лист Буткевича. На пост наставника Полесья есть 5 претендентов
ЮКСА – Металлист – 3:3. Дубль Луцива с пенальти. Видео голов и обзор матча
У Зари еще две потери перед игрой последнего тура
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Роман Григорчук ЛНЗ Черкассы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
Футбол | 19 мая 2025, 06:23 55
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?

Киевской команде надо пройти трех оппонентов, чтобы попасть в основу ЛЧ

Йожеф САБО: «Ротань может уйти в Шахтер. Там совсем другая зарплата»
Футбол | 19 мая 2025, 16:47 9
Йожеф САБО: «Ротань может уйти в Шахтер. Там совсем другая зарплата»
Йожеф САБО: «Ротань может уйти в Шахтер. Там совсем другая зарплата»

В чемпионате еще остались нерешенные вопросы

ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
Хоккей | 19.05.2025, 05:05
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
Левый Берег против Оболони может сыграть без трех футболистов
Футбол | 19.05.2025, 17:35
Левый Берег против Оболони может сыграть без трех футболистов
Левый Берег против Оболони может сыграть без трех футболистов
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Бокс | 19.05.2025, 07:45
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Розвалив команду  фізкультурник 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не обменяюсь футболками с игроками этого клуба»
Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не обменяюсь футболками с игроками этого клуба»
18.05.2025, 00:41 2
Футбол
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
17.05.2025, 21:56 12
Футбол
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
19.05.2025, 01:35 4
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
19.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
18.05.2025, 12:07
Футбол
Александр УСИК: «Этот боксер в прайме бы победил Леннокса Льюиса»
Александр УСИК: «Этот боксер в прайме бы победил Леннокса Льюиса»
18.05.2025, 10:02 4
Бокс
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
19.05.2025, 00:40 3
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
19.05.2025, 08:22 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем