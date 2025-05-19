Экс-тренер сборной Украины: «Григорчук не такой уж великий тренер»

Один из авторитетных украинских тренеров, экс-наставник киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо в интервью Sport.ua рассказал, почему у Романа Григорчука не получилось дать результат сразу.

– Две команды УПЛ – полтавская «Ворскла» и черкасский ЛНЗ, которые в ходе сезона 2024/25 прибегли к изменениям на тренерском мостике, не получили должных турнирных дивидендов. О финансовых проблемах первой из них давно известно, чего не скажешь о второй.

– Разве в ЛНЗ есть такое тесто, из которого можно что-то путное слепить? Самое главное, чтобы были такие футболисты, с которыми можно успешно применить и выполнять продуктивную тактику.

Но мы сегодня видим, сколько там ошибок – мама родная. И что тренерский штаб сделает? Григорчук не такой уж великий тренер, чтобы пришел – и сразу же сделал.