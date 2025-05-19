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Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 18:51 | Обновлено 19 мая 2025, 19:10
418
2

Шорт-лист Буткевича. На пост наставника Полесья есть 5 претендентов

В списке находятся: Ротань, Вернидуб, Лупашко, Шандрук, Йовичевич

19 мая 2025, 18:51 | Обновлено 19 мая 2025, 19:10
418
2
Шорт-лист Буткевича. На пост наставника Полесья есть 5 претендентов
ФК Полесье

Руководство житомирского «Полесья» сформировало шорт-лист из пяти кандидатов на пост главного тренера.

В условном списке президента клуба Геннадия Буткевича находятся: Руслан Ротань, Юрий Вернидуб, Владислав Лупашко, Олег Шандрук и Игор Йовичевич.

Футбольный журналист Владимир Зверов рассказал о ситуации, сложившейся с назначением наставника «волков»:

«Йовичевич, несмотря на серьезный интерес со стороны житомирского клуба, скорее всего, останется в болгарском «Лудогорце», с которым он выиграл чемпионат и готовится к участию в Лиге чемпионов. Ключевыми факторами в пользу его пребывания в Болгарии являются стабильная финансовая ситуация, хорошие условия и отсутствие войны.

Фаворитом в борьбе за тренерское кресло «Полесья» стал Олег Шандрук, нынешний наставник «Вереса». В текущем сезоне команда Шандрука одержала яркую победу над «Полесьем» со счетом 5:1, продемонстрировав свои сильные стороны – быстрые атаки и качественные переходы между фазами игры. Также стоит вспомнить и о непростом матче в Кубке Украины, где «Верес» серьезно потрепал нервы соперникам из Житомира.

И хотя на первый взгляд более логичным выглядел вариант с Ротанем, информация о Шандруке является вполне рабочей. В то же время трансфер нападающего «Вереса» Николы Гайдучика в «Полесье», который находится на финальной стадии, не стоит воспринимать как прямое подтверждение возможного перехода Шандрука».

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Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
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Перець
Кварцяний ,Маркевич
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Gargantua81
Буткевич дружит с Надеиным
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