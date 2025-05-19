Гвардиола отказался от супертрансфера. Цифры просто шокируют
Флоиран Вирц не перейдет в «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» планирует серьезное усиление состава на летнее трансферное окно.
По информации BBC, «горожане» долгое время рассматривали трансфер Флориана Вирца из леверкузенского «Байера». Однако в итоге команда Пепа Гвардиолы исключила переход немецкого хавбека. Основной причиной отказа подписания Вирца стал финансовый аспект – «горожанам» пришлось бы потратить 300 миллионов евро с учетом трансфера и зарплаты Вирца.
В этом сезоне Вирц провел за «Байер» 45 матчей, забил 16 голов и сделал 15 ассистов. Ранее сообщалось, что сам Вирц стремится перейти именно в «Баварию».
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