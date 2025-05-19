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  4. Гвардиола отказался от супертрансфера. Цифры просто шокируют
Англия
19 мая 2025, 19:06 | Обновлено 19 мая 2025, 19:41
2382
2

Гвардиола отказался от супертрансфера. Цифры просто шокируют

Флоиран Вирц не перейдет в «Манчестер Сити»

19 мая 2025, 19:06 | Обновлено 19 мая 2025, 19:41
2382
2
Гвардиола отказался от супертрансфера. Цифры просто шокируют
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

«Манчестер Сити» планирует серьезное усиление состава на летнее трансферное окно.

По информации BBC, «горожане» долгое время рассматривали трансфер Флориана Вирца из леверкузенского «Байера». Однако в итоге команда Пепа Гвардиолы исключила переход немецкого хавбека. Основной причиной отказа подписания Вирца стал финансовый аспект – «горожанам» пришлось бы потратить 300 миллионов евро с учетом трансфера и зарплаты Вирца.

В этом сезоне Вирц провел за «Байер» 45 матчей, забил 16 голов и сделал 15 ассистов. Ранее сообщалось, что сам Вирц стремится перейти именно в «Баварию».

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Дмитрий Олейник Источник: BBC
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Денис Брегін
нафіг той Вірц, мармушів і хусанових ще наберуть.
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Mark4854590
Вірц звичайно класний гравець, але сума велика навіть для багатого МС
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