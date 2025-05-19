Гвардиола отказался от супертрансфера. Цифры просто шокируют

«Манчестер Сити» планирует серьезное усиление состава на летнее трансферное окно.

По информации BBC, «горожане» долгое время рассматривали трансфер Флориана Вирца из леверкузенского «Байера». Однако в итоге команда Пепа Гвардиолы исключила переход немецкого хавбека. Основной причиной отказа подписания Вирца стал финансовый аспект – «горожанам» пришлось бы потратить 300 миллионов евро с учетом трансфера и зарплаты Вирца.

В этом сезоне Вирц провел за «Байер» 45 матчей, забил 16 голов и сделал 15 ассистов. Ранее сообщалось, что сам Вирц стремится перейти именно в «Баварию».