Флориан Вирц выбрал новый клуб. Алонсо и Гвардиола шокированы

21-летний звездный хавбек «Байера» Флориан Вирц выбрал топ-клуб, за который хочет играть.

По информации авторитетного немецкого издания BILD, Вирц решил продолжить карьеру в самом титулованном клубе Германии «Баварии». На футболиста главными фаворитами считались «Реал», куда его очень хотел пригласить будущий тренер «бланкос» Хаби Алонсо и «Манчестер Сити» – об игроке мечтал Пеп Гвардиола.

Вирц отклонил варианты с «Реалом» и «Манчестер Сити» – он хочет играть только на родине.

В этом сезоне Вирц провел за «Байер» 43 матча, забил 16 голов и сделал 13 ассистов.