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  4. Флориан Вирц выбрал новый клуб. Алонсо и Гвардиола шокированы
Германия
08 мая 2025, 01:15 |
482
1

Флориан Вирц выбрал новый клуб. Алонсо и Гвардиола шокированы

Немец решил перейти в «Баварию»

08 мая 2025, 01:15 |
482
1
Флориан Вирц выбрал новый клуб. Алонсо и Гвардиола шокированы
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

21-летний звездный хавбек «Байера» Флориан Вирц выбрал топ-клуб, за который хочет играть.

По информации авторитетного немецкого издания BILD, Вирц решил продолжить карьеру в самом титулованном клубе Германии «Баварии». На футболиста главными фаворитами считались «Реал», куда его очень хотел пригласить будущий тренер «бланкос» Хаби Алонсо и «Манчестер Сити» – об игроке мечтал Пеп Гвардиола.

Вирц отклонил варианты с «Реалом» и «Манчестер Сити» – он хочет играть только на родине.

В этом сезоне Вирц провел за «Байер» 43 матча, забил 16 голов и сделал 13 ассистов.

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Байер трансферы Бавария Манчестер Сити трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Флориан Вирц трансферы Ла Лиги Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: Bild
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Lulinnha
Фаны Леверкузена воспримут это ужасно.
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