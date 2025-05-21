Лионель МЕССИ: «Это очень большая проблема, нужно разобраться»
Аргентинец раскритиковал судейство в МЛС
Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси назвал главную причину разгромного поражения «Интер Майами» в последнем матче против «Орландо» (0:3).
«Да, иногда бывают ошибки в критические моменты. Это произошло в матче против «Орландо». Я не оправдываюсь, но с судьями всегда есть проблемы, и я думаю, что МЛС должен с этим что-то делать», – сказал Месси.
Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.
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