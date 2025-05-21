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  4. Лионель МЕССИ: «Это очень большая проблема, нужно разобраться»
Major League Soccer
21 мая 2025, 05:06 |
725
0

Лионель МЕССИ: «Это очень большая проблема, нужно разобраться»

Аргентинец раскритиковал судейство в МЛС

21 мая 2025, 05:06 |
725
0
Лионель МЕССИ: «Это очень большая проблема, нужно разобраться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси назвал главную причину разгромного поражения «Интер Майами» в последнем матче против «Орландо» (0:3).

«Да, иногда бывают ошибки в критические моменты. Это произошло в матче против «Орландо». Я не оправдываюсь, но с судьями всегда есть проблемы, и я думаю, что МЛС должен с этим что-то делать», – сказал Месси.

Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.

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Лионель Месси Major League Soccer (MLS) Интер Майами
Дмитрий Олейник Источник: Goal.com
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