Виктор Дьекереш вошел в топ-5 одного интересного бомбардирского рейтинга

По итогам чемпионата Португалии 2024/25 лучшим бомбардиром стал шведский нападающий «Спортинга» Виктор Дьекереш, который забил 39 голов.

Ближайшие преследователи шведа – Вангелис Павлидис («Бенфика») и Саму Агехова («Порту») – забили аж на 20 голов меньше.

Разница в 20+ голов между первым и вторым местом уже имела место в истории чемпионата Португалии. Сезон 2024/25 стал пятым подобным.

+23 – 1984/85, Ф. Гомеш - 39; Кадорин, Маннише, М. Фернандеш – 16

+22 – 1973/74, Язалде - 46; Дуда – 24

+21 – 2001/02, Жардел - 42; Дерлей – 21

+20 – 1937/38, Пейротео - 34; А. Силва – 14

+20 – 2024/25, В. Дёкереш - 39; В. Павлидис, Саму – 19

Виктор Дьокереш в сезоне 2024/25 на 10 голов улучшил свой прошлогодний результат в чемпионате Португалии.