Виктор Дьекереш вошел в топ-5 одного интересного бомбардирского рейтинга
Шведский нападающий на 20 голов опередил своих ближайших преследователей
По итогам чемпионата Португалии 2024/25 лучшим бомбардиром стал шведский нападающий «Спортинга» Виктор Дьекереш, который забил 39 голов.
Ближайшие преследователи шведа – Вангелис Павлидис («Бенфика») и Саму Агехова («Порту») – забили аж на 20 голов меньше.
Разница в 20+ голов между первым и вторым местом уже имела место в истории чемпионата Португалии. Сезон 2024/25 стал пятым подобным.
- +23 – 1984/85, Ф. Гомеш - 39; Кадорин, Маннише, М. Фернандеш – 16
- +22 – 1973/74, Язалде - 46; Дуда – 24
- +21 – 2001/02, Жардел - 42; Дерлей – 21
- +20 – 1937/38, Пейротео - 34; А. Силва – 14
- +20 – 2024/25, В. Дёкереш - 39; В. Павлидис, Саму – 19
Виктор Дьокереш в сезоне 2024/25 на 10 голов улучшил свой прошлогодний результат в чемпионате Португалии.
- 39 – 2024/25
- 29 – 2023/24
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