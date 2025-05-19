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  4. Виктор Дьекереш вошел в топ-5 одного интересного бомбардирского рейтинга
Португалия
19 мая 2025, 18:15 |
223
0

Виктор Дьекереш вошел в топ-5 одного интересного бомбардирского рейтинга

Шведский нападающий на 20 голов опередил своих ближайших преследователей

19 мая 2025, 18:15 |
223
0
Виктор Дьекереш вошел в топ-5 одного интересного бомбардирского рейтинга
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам чемпионата Португалии 2024/25 лучшим бомбардиром стал шведский нападающий «Спортинга» Виктор Дьекереш, который забил 39 голов.

Ближайшие преследователи шведа – Вангелис Павлидис («Бенфика») и Саму Агехова («Порту») – забили аж на 20 голов меньше.

Разница в 20+ голов между первым и вторым местом уже имела место в истории чемпионата Португалии. Сезон 2024/25 стал пятым подобным.

  • +23 – 1984/85, Ф. Гомеш - 39; Кадорин, Маннише, М. Фернандеш – 16
  • +22 – 1973/74, Язалде - 46; Дуда – 24
  • +21 – 2001/02, Жардел - 42; Дерлей – 21
  • +20 – 1937/38, Пейротео - 34; А. Силва – 14
  • +20 – 2024/25, В. Дёкереш - 39; В. Павлидис, Саму – 19

Виктор Дьокереш в сезоне 2024/25 на 10 голов улучшил свой прошлогодний результат в чемпионате Португалии.

  • 39 – 2024/25
  • 29 – 2023/24

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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