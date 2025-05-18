ВИДЕО. Как Дьекереш забил 53-й гол в сезоне в чемпионском матче
«Спортинг» одержал победу в чемпионате Португалии
17 мая состоялись все матчи последнего, 34-го тура чемпионата Португалии 2024/25.
Гости дали настоящий бой лиссабонской команде.
До 55-й минуты счет оставался 0:0, а тогда Педру Гонсалвеш открыл счет в матче.
На 89-й минуте Виктор Дьекереш удвоил преимущество «Спортинга» и уж точно решил судьбу чемпионства.
Дьекереш в этом сезоне показал феноменальную результативность, забив 53 гола: на его счету 39 голов в чемпионате, 6 - в Лиге чемпионов, 4 - в Кубке Португалии и 4 - в Кубке португальской лиги.
Чемпионат Португалии 2024/25. 34-й тур, 17 мая
Спортинг – Витория Гимараэш – 2:0
Голы: Гонсалвеш, 55, Дьекереш, 83
События матча
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