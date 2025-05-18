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Чемпионат Португалии
Спортинг Лиссабон
17.05.2025 20:00 – FT 2 : 0
Витория Гимараеш
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Португалия
18 мая 2025, 08:55 | Обновлено 18 мая 2025, 09:40
843
0

ВИДЕО. Как Дьекереш забил 53-й гол в сезоне в чемпионском матче

«Спортинг» одержал победу в чемпионате Португалии

18 мая 2025, 08:55 | Обновлено 18 мая 2025, 09:40
843
0
ВИДЕО. Как Дьекереш забил 53-й гол в сезоне в чемпионском матче
Getty Images/Global Images Ukraine

17 мая состоялись все матчи последнего, 34-го тура чемпионата Португалии 2024/25.

Гости дали настоящий бой лиссабонской команде.

До 55-й минуты счет оставался 0:0, а тогда Педру Гонсалвеш открыл счет в матче.

На 89-й минуте Виктор Дьекереш удвоил преимущество «Спортинга» и уж точно решил судьбу чемпионства.

Дьекереш в этом сезоне показал феноменальную результативность, забив 53 гола: на его счету 39 голов в чемпионате, 6 - в Лиге чемпионов, 4 - в Кубке Португалии и 4 - в Кубке португальской лиги.

Чемпионат Португалии 2024/25. 34-й тур, 17 мая

Спортинг – Витория Гимараэш – 2:0

Голы: Гонсалвеш, 55, Дьекереш, 83

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Гонсалвес (Спортинг Лиссабон).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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