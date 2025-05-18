ВИДЕО. Как Дьекереш забил 53-й гол в сезоне в чемпионском матче

17 мая состоялись все матчи последнего, 34-го тура чемпионата Португалии 2024/25.

Гости дали настоящий бой лиссабонской команде.

До 55-й минуты счет оставался 0:0, а тогда Педру Гонсалвеш открыл счет в матче.

На 89-й минуте Виктор Дьекереш удвоил преимущество «Спортинга» и уж точно решил судьбу чемпионства.

Дьекереш в этом сезоне показал феноменальную результативность, забив 53 гола: на его счету 39 голов в чемпионате, 6 - в Лиге чемпионов, 4 - в Кубке Португалии и 4 - в Кубке португальской лиги.

Чемпионат Португалии 2024/25. 34-й тур, 17 мая

Спортинг – Витория Гимараэш – 2:0

Голы: Гонсалвеш, 55, Дьекереш, 83