У Зари еще две потери перед игрой последнего тура

Программа последнего 30 тура УПЛ будет завершаться 25 мая поединками «Карпаты» – «Заря» и «Полесье» – «Кривбасс», в которых и определится, кто станет обладателем путевки в Лигу конференций.

Как стало известно Sport.ua во Львов «Заря» отправится не в боевом составе. Если Владислав Вакула, Владислав Супряга, Габриэль Эскинья уже давно находятся в лазарете, то Денис Антюх и Максим Василец, которые из-за болей в колене пропускали предыдущий поединок с «Полесьем» не смогут помочь и с «Карпатами».

Ранее мы сообщали, что у «Зари» возникло немало кадровой неопределенности.