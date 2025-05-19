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  4. У Зари еще две потери перед игрой последнего тура
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 17:43 |
532
0

У Зари еще две потери перед игрой последнего тура

В заключительном матче с «Карпатами» Луганская команда сыграет не в оптимальном составе

19 мая 2025, 17:43 |
532
0
У Зари еще две потери перед игрой последнего тура
ФК Заря

Программа последнего 30 тура УПЛ будет завершаться 25 мая поединками «Карпаты» – «Заря» и «Полесье» – «Кривбасс», в которых и определится, кто станет обладателем путевки в Лигу конференций.

Как стало известно Sport.ua во Львов «Заря» отправится не в боевом составе. Если Владислав Вакула, Владислав Супряга, Габриэль Эскинья уже давно находятся в лазарете, то Денис Антюх и Максим Василец, которые из-за болей в колене пропускали предыдущий поединок с «Полесьем» не смогут помочь и с «Карпатами».

Ранее мы сообщали, что у «Зари» возникло немало кадровой неопределенности.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Карпаты Львов инсайд Карпаты - Заря
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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