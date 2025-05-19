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  4. ПИХАЛЕНОК: «Ничего страшного, что сыграли с Черноморцем вничью»
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 17:38 |
388
3

ПИХАЛЕНОК: «Ничего страшного, что сыграли с Черноморцем вничью»

Комментарии Александра после завоевания чемпионства УПЛ

19 мая 2025, 17:38 |
388
3
ПИХАЛЕНОК: «Ничего страшного, что сыграли с Черноморцем вничью»
ФК Динамо Киев. Александр Пихаленок

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок высказался относительно матча 29-го тура УПЛ против «Черноморца» (1:1), после которого столичный коллектив стал чемпионом Украины в сезоне 2024/25.

– Поздравляем с чемпионством. Какие эмоции сейчас испытываете внутри?

– Эмоции невероятные, мы очень долго шли к этому. Оно было близко к нам, могли раньше закрывать этот вопрос, но наконец-то стали чемпионами. Мы очень рады и будем дальше продолжать в том же духе.

– Чемпионский сезон, но сейчас так получилось, что не чемпионский результат. Нет ли внутри ощущения, что могли достичь лучшего результата сегодня?

– Конечно, могли лучше сыграть и выиграть этот матч. Но сыграли 1:1, стали чемпионами – поэтому все рады. Ничего страшного, что сегодня сыграли вничью.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Динамо Александр Пихаленок
Андрей Витренко Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 3
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Singularis
Такое  было. Когда уже чемпионы не смогли дома обыграть Металл Зп. 2:2.  Каплиенко, 90+1)
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-1
AK.228
Ну после твоего паса на Бражко… действительно ничего страшного 
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-5
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