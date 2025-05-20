Нереализованный талант. Воспитанник Реала решил завершить карьеру
По завершению текущего сезона Хосе Кальехон уйдет из профессионального спорта
Бывший игрок мадридского «Реала», а ныне футболист «Марбельи», Хосе Кальехон принял решение завершить с профессиональным футболом в конце сезона 2024/25.
38-летний вингер провел текущий сезон в составе «Марбельи», которая выступает в третьей по уровню лиге в испанском футболе. Кальехону удалось отыграть 40 поединков, в которых спортсмен оформил 10 голов и 10 ассистов. Несмотря на старания игрока, «Марбелья» оказалась в зоне вылета - 16-е место.
Первые шаги в футболе Хосе сделал в академии мадридского «Реала». После молодежных команд «сливочных» Кальехон перешел в «Эспаньол», в котором находился три сезона.
Великолепные выступления Хосе в каталонском клубе заставили «Реал» вернуть обратно своего воспитанника. Кальехон с 2011 по 2013 годы представлял цвета основной команды «сливочных». На счету вингера 77 матчей за «Реал», 20 голов и семь результативных передач. Вместе с испанским грандом футболист стал чемпионом Ла Лиги 2011/12 и обладателем Кубка Испании 2012/13.
Следующие семь лет Кальехон провел за неаполитанский «Наполи», с которым дважды выиграл Кубок Италии и национальный Суперкубок. Также футболисту удалось поиграть за «Фиорентину».
Перед «Марбельей» вингеру удалось помочь «Гранаде» подняться из низшего дивизиона в Ла Лигу, однако закрепиться в сильнейшем чемпионате коллектив не смог.
Всего на профессиональном клубном уровне Кальехон сыграл 737 поединов, в которых было забито 152 мяча и оформлено 125 ассистов.
✨️ ℕ𝕠𝕤 𝕛𝕦𝕘𝕒𝕞𝕠𝕤 𝕝𝕒 𝕧𝕚𝕕𝕒 𝕪 𝕙𝕠𝕟𝕣𝕒𝕞𝕠𝕤 𝕝𝕒 𝕙𝕚𝕤𝕥𝕠𝕣𝕚𝕒 ...¡¡¡ ℂ𝕒𝕝𝕝𝕖𝕛𝕠́𝕟 𝕤𝕖 𝕣𝕖𝕥𝕚𝕣𝕒 !!!— Marbella FC (@marbella_fc) May 19, 2025
🗣 Se testigo de la retirada profesional de José Callejón, leyenda del fútbol, y apoya a nuestro Marbella en la finalísima del sábado 🆚️… pic.twitter.com/6q5QF8Kj6B
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