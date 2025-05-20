Нереализованный талант. Воспитанник Реала решил завершить карьеру

Бывший игрок мадридского «Реала», а ныне футболист «Марбельи», Хосе Кальехон принял решение завершить с профессиональным футболом в конце сезона 2024/25.

38-летний вингер провел текущий сезон в составе «Марбельи», которая выступает в третьей по уровню лиге в испанском футболе. Кальехону удалось отыграть 40 поединков, в которых спортсмен оформил 10 голов и 10 ассистов. Несмотря на старания игрока, «Марбелья» оказалась в зоне вылета - 16-е место.

Первые шаги в футболе Хосе сделал в академии мадридского «Реала». После молодежных команд «сливочных» Кальехон перешел в «Эспаньол», в котором находился три сезона.

Великолепные выступления Хосе в каталонском клубе заставили «Реал» вернуть обратно своего воспитанника. Кальехон с 2011 по 2013 годы представлял цвета основной команды «сливочных». На счету вингера 77 матчей за «Реал», 20 голов и семь результативных передач. Вместе с испанским грандом футболист стал чемпионом Ла Лиги 2011/12 и обладателем Кубка Испании 2012/13.

Следующие семь лет Кальехон провел за неаполитанский «Наполи», с которым дважды выиграл Кубок Италии и национальный Суперкубок. Также футболисту удалось поиграть за «Фиорентину».

Перед «Марбельей» вингеру удалось помочь «Гранаде» подняться из низшего дивизиона в Ла Лигу, однако закрепиться в сильнейшем чемпионате коллектив не смог.

Всего на профессиональном клубном уровне Кальехон сыграл 737 поединов, в которых было забито 152 мяча и оформлено 125 ассистов.