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Испания
20 мая 2025, 12:38 | Обновлено 20 мая 2025, 13:13
861
1

Нереализованный талант. Воспитанник Реала решил завершить карьеру

По завершению текущего сезона Хосе Кальехон уйдет из профессионального спорта

20 мая 2025, 12:38 | Обновлено 20 мая 2025, 13:13
861
1
Нереализованный талант. Воспитанник Реала решил завершить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Кальехон

Бывший игрок мадридского «Реала», а ныне футболист «Марбельи», Хосе Кальехон принял решение завершить с профессиональным футболом в конце сезона 2024/25.

38-летний вингер провел текущий сезон в составе «Марбельи», которая выступает в третьей по уровню лиге в испанском футболе. Кальехону удалось отыграть 40 поединков, в которых спортсмен оформил 10 голов и 10 ассистов. Несмотря на старания игрока, «Марбелья» оказалась в зоне вылета - 16-е место.

Первые шаги в футболе Хосе сделал в академии мадридского «Реала». После молодежных команд «сливочных» Кальехон перешел в «Эспаньол», в котором находился три сезона.

Великолепные выступления Хосе в каталонском клубе заставили «Реал» вернуть обратно своего воспитанника. Кальехон с 2011 по 2013 годы представлял цвета основной команды «сливочных». На счету вингера 77 матчей за «Реал», 20 голов и семь результативных передач. Вместе с испанским грандом футболист стал чемпионом Ла Лиги 2011/12 и обладателем Кубка Испании 2012/13.

Следующие семь лет Кальехон провел за неаполитанский «Наполи», с которым дважды выиграл Кубок Италии и национальный Суперкубок. Также футболисту удалось поиграть за «Фиорентину».

Перед «Марбельей» вингеру удалось помочь «Гранаде» подняться из низшего дивизиона в Ла Лигу, однако закрепиться в сильнейшем чемпионате коллектив не смог.

Всего на профессиональном клубном уровне Кальехон сыграл 737 поединов, в которых было забито 152 мяча и оформлено 125 ассистов.

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Хосе Кальехон чемпионат Испании по футболу завершение карьеры Марбелья Реал Мадрид
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Vitalii
Чи можна називати футболіста, який впродовж більше 10 років грав на найвищому рівні, "нереалізований талантом"?
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