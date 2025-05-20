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  4. Реал мог победить в Ла Лиге 2024/25, если бы не существовал VAR
Испания
20 мая 2025, 12:15 |
458
4

Реал мог победить в Ла Лиге 2024/25, если бы не существовал VAR

Больше всего без видеоповторов пострадала бы «Мальорка»

20 мая 2025, 12:15 |
458
4
Реал мог победить в Ла Лиге 2024/25, если бы не существовал VAR
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

В чемпионате Испании определился обладатель первого места – «Барселона» набрала 85 баллов и стала сильнейшей командой Ла Лиги в нынешнем сезоне.

Ее главный конкурент – мадридский «Реал» – отстал на четыре очка за один тур до завершения чемпионата. Однако испанское издание AS провело исследование, по итогам которого составило турнирную таблицу, если бы в Испании не существовали видеоповторы (VAR).

В таком случае королевский клуб обогнал «Барселону» после 37 туров – 88 баллов против 80. Это означает, что арбитры изначально выносили некоторые решения в пользу «сливочных», но после просмотра VAR отменяли их.

Стоит отметить влияние VAR на «Мальорку», которая на данный момент разместилась на десятой позиции. Без видеоповторов этот клуб упал бы на 17-е место, на одно очко опережая зону вылета.

Турнирная таблица Ла Лиги с видеоповторами (слева) и без VAR (справа):

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Барселона Мальорка VAR
Николай Титюк Источник: Real Madrid Confidencial
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Комментарии 4
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potemkin78
больше всех тянул ВАР Мальорку, 10 очков на варе зеработали
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+1
Falko
ВАР усе-таки дає більш об'єктивну картину за живого арбітра, бо там мультик, його можна зупинити, роздивитися з різних ракурсів та і лінії малюються компом, який ще не вивчив, хто тут кому мальорка і не вболіває з дитинства за Жирону.
Тому, про що каже таке порівняння? Що живі судді люблять Реал, не дуже люблять Барсу, а Мальорку взагалі за людей не вважають (а вважають за острів). Хоча, для повноти картини варто подивитися, проти яких команд ВАР виправляв рішення арбітра.
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0
Harun Bakircioğlu
Не, ну если решения ВАР отменять после матча и пересчитывать очки, то может быть, но они принимаются по ходу. У команд еще полно времени среагировать и привести счет в свою пользу. Матч слишком сложная цепочка событий, и пенальти или удаленный игрок у соперника не обязательно означает потерю очков, ну если не на 98 минуте. Полно примеров как команды в меньшинстве еще и побеждали.
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0
⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
Правильно кажуть, що Varcelona...😊
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0
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