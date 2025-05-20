Реал мог победить в Ла Лиге 2024/25, если бы не существовал VAR

В чемпионате Испании определился обладатель первого места – «Барселона» набрала 85 баллов и стала сильнейшей командой Ла Лиги в нынешнем сезоне.

Ее главный конкурент – мадридский «Реал» – отстал на четыре очка за один тур до завершения чемпионата. Однако испанское издание AS провело исследование, по итогам которого составило турнирную таблицу, если бы в Испании не существовали видеоповторы (VAR).

В таком случае королевский клуб обогнал «Барселону» после 37 туров – 88 баллов против 80. Это означает, что арбитры изначально выносили некоторые решения в пользу «сливочных», но после просмотра VAR отменяли их.

Стоит отметить влияние VAR на «Мальорку», которая на данный момент разместилась на десятой позиции. Без видеоповторов этот клуб упал бы на 17-е место, на одно очко опережая зону вылета.

Турнирная таблица Ла Лиги с видеоповторами (слева) и без VAR (справа):