Галатасарай завоевал свой очередной титул чемпиона Турции

18 мая в матче 36-го тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» победил «Кайсериспор» со счетом 3:0.

Эта победа стала чемпионской для хозяев.

«Галатасарай» в 25-й раз стал чемпионом Турции.

25 – «Галатасарай»

19 – «Фенербахче»

16 – «Бешикташ»

Очередным голом за «Галатасарай» отметился Виктор Осимген.

Этот гол стал 25-м для нигерийского форварда в чемпионате и 36-м в целом за клуб во всех турнирах.

Виктор Осимген стал третьим иностранным игроком «Галатасарая», который забил 25+ голов в чемпионате Турции.

29 – Бафетимби Гомис, 2017/18

25 – Мауро Икарди, 2023/24

25 – Виктор Осимген, 2024/25

Виктор Осимген стал чемпионом Турции, обладателем Кубка Турции, а также находится в нескольких шагах от звания лучшего бомбардира Суперлиги.

Интересным фактом является также то, что третий гол «Галатасарая» забил вратарь Фернандо Муслера, который реализовал пенальти.

Фернандо Муслера стал первым вратарем в чемпионате Турции с 2012 года, который отметился голом. Тогда так же забитым мячом отметился уругвайский вратарь «Галатасарая».

2012 – Фернандо Муслера

2025 – Фернандо Муслера