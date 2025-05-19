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Турция
19 мая 2025, 16:59 | Обновлено 19 мая 2025, 17:01
165
0

Галатасарай завоевал свой очередной титул чемпиона Турции

Виктор Осимхен и Фернандо Муслера вписали свое имя в историю «Галатасарая»

19 мая 2025, 16:59 | Обновлено 19 мая 2025, 17:01
165
0
Галатасарай завоевал свой очередной титул чемпиона Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

18 мая в матче 36-го тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» победил «Кайсериспор» со счетом 3:0.

Эта победа стала чемпионской для хозяев.

«Галатасарай» в 25-й раз стал чемпионом Турции.

  • 25 – «Галатасарай»
  • 19 – «Фенербахче»
  • 16 – «Бешикташ»

Очередным голом за «Галатасарай» отметился Виктор Осимген.

Этот гол стал 25-м для нигерийского форварда в чемпионате и 36-м в целом за клуб во всех турнирах.

Виктор Осимген стал третьим иностранным игроком «Галатасарая», который забил 25+ голов в чемпионате Турции.

  • 29 – Бафетимби Гомис, 2017/18
  • 25 – Мауро Икарди, 2023/24
  • 25 – Виктор Осимген, 2024/25

Виктор Осимген стал чемпионом Турции, обладателем Кубка Турции, а также находится в нескольких шагах от звания лучшего бомбардира Суперлиги.

Интересным фактом является также то, что третий гол «Галатасарая» забил вратарь Фернандо Муслера, который реализовал пенальти.

Фернандо Муслера стал первым вратарем в чемпионате Турции с 2012 года, который отметился голом. Тогда так же забитым мячом отметился уругвайский вратарь «Галатасарая».

  • 2012 – Фернандо Муслера
  • 2025 – Фернандо Муслера
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Галатасарай чемпионат Турции по футболу статистика Виктор Осимхен Фернандо Муслера
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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