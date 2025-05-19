Галатасарай завоевал свой очередной титул чемпиона Турции
Виктор Осимхен и Фернандо Муслера вписали свое имя в историю «Галатасарая»
18 мая в матче 36-го тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» победил «Кайсериспор» со счетом 3:0.
Эта победа стала чемпионской для хозяев.
«Галатасарай» в 25-й раз стал чемпионом Турции.
- 25 – «Галатасарай»
- 19 – «Фенербахче»
- 16 – «Бешикташ»
Очередным голом за «Галатасарай» отметился Виктор Осимген.
Этот гол стал 25-м для нигерийского форварда в чемпионате и 36-м в целом за клуб во всех турнирах.
Виктор Осимген стал третьим иностранным игроком «Галатасарая», который забил 25+ голов в чемпионате Турции.
- 29 – Бафетимби Гомис, 2017/18
- 25 – Мауро Икарди, 2023/24
- 25 – Виктор Осимген, 2024/25
Виктор Осимген стал чемпионом Турции, обладателем Кубка Турции, а также находится в нескольких шагах от звания лучшего бомбардира Суперлиги.
Интересным фактом является также то, что третий гол «Галатасарая» забил вратарь Фернандо Муслера, который реализовал пенальти.
Фернандо Муслера стал первым вратарем в чемпионате Турции с 2012 года, который отметился голом. Тогда так же забитым мячом отметился уругвайский вратарь «Галатасарая».
- 2012 – Фернандо Муслера
- 2025 – Фернандо Муслера
İyiler sonunda mutlaka kazanır. 🦁— #5YıldızlıŞampiyon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@GalatasaraySK) May 18, 2025
Türkiye’nin ilk ve tek 5 yıldızlı şampiyonu 𝐆𝐀𝐋𝐀𝐓𝐀𝐒𝐀𝐑𝐀𝐘! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️#5YıldızlıŞampiyon pic.twitter.com/h2XiqOUbGC
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