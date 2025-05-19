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Турция
19 мая 2025, 15:34 |
162
0

Невыразительная игра. Оценки Сикана и Зубкова за матч против Бодрумспора

Украинцы не смогли помочь «Трабзонспору» одержать победу – 1:1

19 мая 2025, 15:34 |
162
0
Невыразительная игра. Оценки Сикана и Зубкова за матч против Бодрумспора
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

18 мая были проведены все поединки 36-го тура чемпионата Турции.

«Трабзонспор» отправился в гости к клубу „Бодрумспор“ после поражения в финале национального Кубка.

Команды обменялись забитыми мячами, однако определить победителя не смогли – 1:1.

В стартовом составе «Трабзонспора» вышел украинец Александр Зубков, который провел на поле весь матч. Другой представил Украины Даниил Сикан появился на 82-й минуте.

После финального свистка статический портал Whoscored обнародовал оценки футболистов. Игроком матча стал нападающий «Бодрумспор» Энис Барди, которому пришлось отдать результативную передачу – 7.7.

Оба украинца получили довольно посредственную оценку: Зубков – 6.8, Сикан – 6.1.

Оценки матча «Бодрумспор» – «Трабзонспор» от WhoScored

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чемпионат Турции по футболу оценки WhoScored Трабзонспор Бодрумспор Александр Зубков Даниил Сикан
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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