Невыразительная игра. Оценки Сикана и Зубкова за матч против Бодрумспора
Украинцы не смогли помочь «Трабзонспору» одержать победу – 1:1
18 мая были проведены все поединки 36-го тура чемпионата Турции.
«Трабзонспор» отправился в гости к клубу „Бодрумспор“ после поражения в финале национального Кубка.
Команды обменялись забитыми мячами, однако определить победителя не смогли – 1:1.
В стартовом составе «Трабзонспора» вышел украинец Александр Зубков, который провел на поле весь матч. Другой представил Украины Даниил Сикан появился на 82-й минуте.
После финального свистка статический портал Whoscored обнародовал оценки футболистов. Игроком матча стал нападающий «Бодрумспор» Энис Барди, которому пришлось отдать результативную передачу – 7.7.
Оба украинца получили довольно посредственную оценку: Зубков – 6.8, Сикан – 6.1.
Оценки матча «Бодрумспор» – «Трабзонспор» от WhoScored
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