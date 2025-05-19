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Турция
19 мая 2025, 12:27 |
894
0

Украинский футболист имеет разногласия с главным тренером Трабзонспора

Даниил Сикан сыграл всего девять минут за два последних матча

19 мая 2025, 12:27 |
894
0
Украинский футболист имеет разногласия с главным тренером Трабзонспора
ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан имеет некоторые разногласия с главным тренером Фатихом Текке. Об этом сообщил источник, приближенный к клубу.

В последнее время футболист набрал неплохую форму – забил три гола и отдал одну результативную передачу в четырех матчах. После этого Сикан остался на скамейке запасных во время финала Кубка Турции против «Галатасарая» (0:3). Это решение вызвало волну возмущения среди болельщиков «Трабзонспора».

18 мая подопечные Текке сыграли вничью с «Бодрумспором» (1:1), а Сикан снова не попал в стартовый состав и вышел на поле всего на девять минут.

Турецкая пресса сообщила, что такое неожиданное решение связанно с небольшим конфликтом, который возник между наставником и украинским футболистом. Именно по этой причине Сикан почти не играет в последних матчах, хотя набрал оптимальную форму.

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чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Фатих Текке Даниил Сикан
Николай Титюк Источник: Günebakış Haber
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