Украинский футболист имеет разногласия с главным тренером Трабзонспора

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан имеет некоторые разногласия с главным тренером Фатихом Текке. Об этом сообщил источник, приближенный к клубу.

В последнее время футболист набрал неплохую форму – забил три гола и отдал одну результативную передачу в четырех матчах. После этого Сикан остался на скамейке запасных во время финала Кубка Турции против «Галатасарая» (0:3). Это решение вызвало волну возмущения среди болельщиков «Трабзонспора».

18 мая подопечные Текке сыграли вничью с «Бодрумспором» (1:1), а Сикан снова не попал в стартовый состав и вышел на поле всего на девять минут.

Турецкая пресса сообщила, что такое неожиданное решение связанно с небольшим конфликтом, который возник между наставником и украинским футболистом. Именно по этой причине Сикан почти не играет в последних матчах, хотя набрал оптимальную форму.