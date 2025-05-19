Левый Берег против Оболони может сыграть без трех футболистов

Программа заключительного, 30-го тура в УПЛ откроется 23 мая поединком «Оболонь» – «Левый Берег», который особенно важен для гостей, ведь в случае неудачи им будет грозить вылет из элитного дивизиона.

Как стало известно Sport.ua, у «Левого Берега» под вопросом участие в игре с «пивоварами» Владислава Войцеховского и Тараса Галаса, которые из-за повреждений пропускали предыдущий поединок с «Рухом». Однако медперсонал киевлян прилагает усилия, чтобы они успели вернуться в строй.

Точно не сыграет Эрнест Астахов, который выбыл из-за травмы до конца сезона.

Сейчас у подопечных Виталия Первака – 26 очков, и они на 14-м месте в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что стали известны даты и время матчей последнего, 30-го тура УПЛ.