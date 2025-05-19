Стали известны даты и время матчей последнего 30-го тура УПЛ

Украинская Премьер-лига внесла изменения в расписание 30-го тура, матчи которого ранее планировалось провести одновременно.

Были изменены даты и время начала некоторых матчей после анализа результатов поединков 29-го тура.

Поединки последнего 30-го тура состоятся с 23 по 25 мая.

Уже известно, что Динамо завоевало чемпионство, Александрия – серебряные медали, Шахтер – бронзу.

Из элиты вылетел одесский Черноморец, а еще один неудачник определится в последнем туре.

УПЛ. 30-й тур

23 мая (пятница)

15:30. Оболонь Киев – Левый Берег Киев

15:30. Ингулец Петрово – Ворскла Полтава

24 мая (суббота)

13:00. Черноморец Одесса – Александрия

15:30. Рух Львов – Шахтер Донецк

18:00. Динамо Киев – Колос Ковалевка

25 мая (воскресенье)

15:30. Верес Ровно – ЛНЗ Черкассы

18:00. Карпаты Львов – Заря Луганск

18:00. Полесье Житомир – Кривбасс Кривой Рог

Турнирная таблица