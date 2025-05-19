Стали известны даты и время матчей последнего 30-го тура УПЛ
Матчи заключительного тура пройдут с 23 по 25 мая
Украинская Премьер-лига внесла изменения в расписание 30-го тура, матчи которого ранее планировалось провести одновременно.
Были изменены даты и время начала некоторых матчей после анализа результатов поединков 29-го тура.
Поединки последнего 30-го тура состоятся с 23 по 25 мая.
Уже известно, что Динамо завоевало чемпионство, Александрия – серебряные медали, Шахтер – бронзу.
Из элиты вылетел одесский Черноморец, а еще один неудачник определится в последнем туре.
УПЛ. 30-й тур
23 мая (пятница)
- 15:30. Оболонь Киев – Левый Берег Киев
- 15:30. Ингулец Петрово – Ворскла Полтава
24 мая (суббота)
- 13:00. Черноморец Одесса – Александрия
- 15:30. Рух Львов – Шахтер Донецк
- 18:00. Динамо Киев – Колос Ковалевка
25 мая (воскресенье)
- 15:30. Верес Ровно – ЛНЗ Черкассы
- 18:00. Карпаты Львов – Заря Луганск
- 18:00. Полесье Житомир – Кривбасс Кривой Рог
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|29
|20
|9
|0
|60 - 18
|69
|2
|Александрия
|29
|20
|6
|3
|46 - 22
|66
|3
|Шахтер Донецк
|29
|18
|7
|4
|68 - 25
|61
|4
|Полесье
|29
|12
|11
|6
|37 - 27
|47
|5
|Карпаты Львов
|29
|13
|7
|9
|41 - 33
|46
|6
|Кривбасс
|29
|13
|7
|9
|33 - 25
|46
|7
|Рух Львов
|29
|9
|10
|10
|29 - 26
|37
|8
|Заря
|29
|11
|4
|14
|31 - 38
|37
|9
|Верес
|29
|9
|8
|12
|32 - 43
|35
|10
|Колос Ковалевка
|29
|8
|11
|10
|26 - 24
|35
|11
|ЛНЗ Черкассы
|29
|7
|9
|13
|24 - 36
|30
|12
|Оболонь
|29
|7
|8
|14
|18 - 43
|29
|13
|Ворскла
|29
|6
|8
|15
|23 - 37
|26
|14
|Левый берег
|29
|7
|5
|17
|18 - 38
|26
|15
|Ингулец
|29
|5
|8
|16
|20 - 46
|23
|16
|Черноморец
|29
|6
|4
|19
|20 - 45
|22
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