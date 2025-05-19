Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны даты и время матчей последнего 30-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 15:23 | Обновлено 19 мая 2025, 15:58
889
0

Стали известны даты и время матчей последнего 30-го тура УПЛ

Матчи заключительного тура пройдут с 23 по 25 мая

19 мая 2025, 15:23 | Обновлено 19 мая 2025, 15:58
889
0
Стали известны даты и время матчей последнего 30-го тура УПЛ
УПЛ

Украинская Премьер-лига внесла изменения в расписание 30-го тура, матчи которого ранее планировалось провести одновременно.

Были изменены даты и время начала некоторых матчей после анализа результатов поединков 29-го тура.

Поединки последнего 30-го тура состоятся с 23 по 25 мая.

Уже известно, что Динамо завоевало чемпионство, Александрия – серебряные медали, Шахтер – бронзу.

Из элиты вылетел одесский Черноморец, а еще один неудачник определится в последнем туре.

УПЛ. 30-й тур

23 мая (пятница)

  • 15:30. Оболонь Киев – Левый Берег Киев
  • 15:30. Ингулец Петрово – Ворскла Полтава

24 мая (суббота)

  • 13:00. Черноморец Одесса – Александрия
  • 15:30. Рух Львов – Шахтер Донецк
  • 18:00. Динамо Киев – Колос Ковалевка

25 мая (воскресенье)

  • 15:30. Верес Ровно – ЛНЗ Черкассы
  • 18:00. Карпаты Львов – Заря Луганск
  • 18:00. Полесье Житомир – Кривбасс Кривой Рог

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 29 20 9 0 60 - 18 69
2 Александрия 29 20 6 3 46 - 22 66
3 Шахтер Донецк 29 18 7 4 68 - 25 61
4 Полесье 29 12 11 6 37 - 27 47
5 Карпаты Львов 29 13 7 9 41 - 33 46
6 Кривбасс 29 13 7 9 33 - 25 46
7 Рух Львов 29 9 10 10 29 - 26 37
8 Заря 29 11 4 14 31 - 38 37
9 Верес 29 9 8 12 32 - 43 35
10 Колос Ковалевка 29 8 11 10 26 - 24 35
11 ЛНЗ Черкассы 29 7 9 13 24 - 36 30
12 Оболонь 29 7 8 14 18 - 43 29
13 Ворскла 29 6 8 15 23 - 37 26
14 Левый берег 29 7 5 17 18 - 38 26
15 Ингулец 29 5 8 16 20 - 46 23
16 Черноморец 29 6 4 19 20 - 45 22
Полная таблица

По теме:
Прооперировали вместе с игроком Ромы. Врач Кривбасса высказался о Дибанго
Нива Тернополь – Металлург Запорожье – 0:0. Видеообзор матча
Подолье Хмельницкий – Феникс-Мариуполь – 1:2. Видео голов и обзор матча
даты и время матчей Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно перенос матчей Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Ингулец Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев Ингулец - Ворскла Оболонь - Левый Берег Черноморец - Александрия Рух - Шахтер Динамо - Колос Верес - ЛНЗ Карпаты - Заря Полесье - Кривбасс
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
Бокс | 19 мая 2025, 00:40 3
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта

Бой против Канело станет для Кроуфорда последним в карьере, утверждает Вирджил Ортис

Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
Футбол | 19 мая 2025, 06:23 54
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?

Киевской команде надо пройти трех оппонентов, чтобы попасть в основу ЛЧ

Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
Футбол | 19.05.2025, 00:16
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
«За вас». Ракицкий обратился к фанатам после вылета Черноморца из УПЛ
Футбол | 19.05.2025, 08:00
«За вас». Ракицкий обратился к фанатам после вылета Черноморца из УПЛ
«За вас». Ракицкий обратился к фанатам после вылета Черноморца из УПЛ
Брайтон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 19.05.2025, 15:19
Брайтон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брайтон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Игорь КОНДРАТЮК: «Экс-капитан сборной Украины – редкий подонок»
Игорь КОНДРАТЮК: «Экс-капитан сборной Украины – редкий подонок»
17.05.2025, 20:33 4
Футбол
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
17.05.2025, 21:56 12
Футбол
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
18.05.2025, 08:41 11
Футбол
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
17.05.2025, 21:01 3
Футбол
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
18.05.2025, 12:07
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он не такой великий боксер, каким себя считает»
Майк ТАЙСОН: «Он не такой великий боксер, каким себя считает»
19.05.2025, 01:17 7
Бокс
Челси определился с судьбой Мудрика
Челси определился с судьбой Мудрика
19.05.2025, 00:01 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем