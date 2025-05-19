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Испания
19 мая 2025, 23:13 | Обновлено 19 мая 2025, 23:45
638
1

Мичел оценил дебют украинца Крапивцова за Жирону

Украинский голкипер впервые сыграл за каталонский клуб на профессиональном уровне

19 мая 2025, 23:13 | Обновлено 19 мая 2025, 23:45
638
1
Мичел оценил дебют украинца Крапивцова за Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

18 мая состоялся матч 37-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Реал Сосьедад» и «Жирона». Гости уступили сопернику с минимальным счетом 2:3.

В этом поединке в воротах «Жироны» дебютировал украинский голкипер Владислав Крапивцов, который впервые сыграл за каталонский клуб на профессиональном уровне.

На игру украинского голкипера отреагировал тренер «Жироны» Мичел.

«Я доверяю Крапивцову. Он мне нравится, это молодой игрок, у которого есть характер. У него отличное видение и хорошие физические качества. Я очень доволен его выступлением, потому что он провел великолепную игру.

На этот раз сыграл Влад, кто будет играть в следующей игре? Я это еще не определил», – сказал Мичел.

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Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад дебют Ла Лига Владислав Крапивцов Реал Сосьедад - Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Дмитрий Олейник Источник: Estadio Deportivo
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