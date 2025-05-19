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  4. Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 23:31 |
504
0

Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»

Экс-игрок «Динамо» – об Анатолии Тимощуке

19 мая 2025, 23:31 |
504
0
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
УАФ. Йожеф Сабо

О поступках экс-игрока «Волыни», «Шахтера» и сборной Украины Анатолия Тимощука, который во время аннексии Крыма и части Донбасса со стороны армии рф сначала подался в тренерский штаб питерского «зенита», а после полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину стал помогать армии рф, в СМИ неоднократно сообщалось. На основании этих фактов Генеральной прокуратурой Украины предателю выдвинуто обвинение в пособничестве врагу.

О ситуации вокруг Тимощука высказался известный украинский тренер и бывший футболист Йожеф Сабо.

– Недавно Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в содействии армии РФ со стороны бывшего футболиста донецкого «Шахтера» и сборной Украины Анатолия Тимощука. Что скажете по этому поводу?

– Он сейчас в России, идет война, и его не выдадут. Так падло такое, что ему дорога в Украину уже закрыта. А теперь – тем более.

Ранее мы сообщали, что экс-тренер сборной Украины прокомментировал подозрение Анатолию Тимощуку.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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