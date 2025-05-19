Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»

О поступках экс-игрока «Волыни», «Шахтера» и сборной Украины Анатолия Тимощука, который во время аннексии Крыма и части Донбасса со стороны армии рф сначала подался в тренерский штаб питерского «зенита», а после полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину стал помогать армии рф, в СМИ неоднократно сообщалось. На основании этих фактов Генеральной прокуратурой Украины предателю выдвинуто обвинение в пособничестве врагу.

О ситуации вокруг Тимощука высказался известный украинский тренер и бывший футболист Йожеф Сабо.

– Недавно Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в содействии армии РФ со стороны бывшего футболиста донецкого «Шахтера» и сборной Украины Анатолия Тимощука. Что скажете по этому поводу?

– Он сейчас в России, идет война, и его не выдадут. Так падло такое, что ему дорога в Украину уже закрыта. А теперь – тем более.

Ранее мы сообщали, что экс-тренер сборной Украины прокомментировал подозрение Анатолию Тимощуку.