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  4. Йожеф САБО: «Посмотришь 5-10 минут и все, больше не хочется»
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 21:50 |
876
4

Йожеф САБО: «Посмотришь 5-10 минут и все, больше не хочется»

Известный тренер – об уровне украинского чемпионата

19 мая 2025, 21:50 |
876
4
Йожеф САБО: «Посмотришь 5-10 минут и все, больше не хочется»
УПЛ. Йожеф Сабо

Известный украинский тренер Йожеф Сабо высказался об уровне нынешней УПЛ и борьбе за четвертую еврокубковую позицию в текущем сезоне.

– Кроме житомирской команды, за четвертую, еврокубковую позицию ведут борьбу еще два коллектива – «Карпаты» и «Кривбасс». У кого из трех соперников лучшие шансы?

– Если учитывать, что в заключительном туре чемпионата «Полесье» будет играть с конкурентом – «Кривбассом» – в Житомире, то шансы на победу у него достаточно высокие. «Карпаты» же в случае выигрыша у «Зари» могут финишировать лишь пятыми, ведь с житомирянами их разделяет одно очко. Вместе с тем должен сказать, что сегодня у нас такой футбол, что, когда посмотришь его минут 5-10 – и все, больше не хочется. Наблюдаешь за тем, как футболисты обращаются с мячом, как видят на поле – и понимаешь, что это совсем не то, что ты хочешь видеть. Это совсем другой футбол.

Ранее бывший игрок и главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился эмоциями от чемпионства киевлян в УПЛ.

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Йожеф Сабо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Сказки ДАмбаса
Вип'єш 2-3 літра і вже не хочеця потому-шо закуски вже нема по тєлєку показують дибілів в чаті сидить якась апепа пише якусь маячню, тай таке життя хлопці.
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+1
WildeKater
Прокинувся експерт. Які там на що шанси у грошедавця-шахтаря? 
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+1
mini.f
И в чем он не прав? Смотреть на потуги наших команд на футбольных полях - это надо быть еще тем мозахистом... После просмотра таких матчей как - Барселона-Интер или ПСЖ-Арсенал, наш футбол воспринимается как первенство бани.... И вспоминаю заявления бывшего предводителя ОПГ УАФ вора и мошенника павелки - наш чемпионат находится на почетном 5 месте среди всех чемпионатов Европы.... И что самое интересное, так думают еще многие не только отмороженные фанаты, но и "заслуженные спецы" нашего футбола, когда дают прогнозы на матчи еврокубков с участием наших команд...
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