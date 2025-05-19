Йожеф САБО: «Посмотришь 5-10 минут и все, больше не хочется»

Известный украинский тренер Йожеф Сабо высказался об уровне нынешней УПЛ и борьбе за четвертую еврокубковую позицию в текущем сезоне.

– Кроме житомирской команды, за четвертую, еврокубковую позицию ведут борьбу еще два коллектива – «Карпаты» и «Кривбасс». У кого из трех соперников лучшие шансы?

– Если учитывать, что в заключительном туре чемпионата «Полесье» будет играть с конкурентом – «Кривбассом» – в Житомире, то шансы на победу у него достаточно высокие. «Карпаты» же в случае выигрыша у «Зари» могут финишировать лишь пятыми, ведь с житомирянами их разделяет одно очко. Вместе с тем должен сказать, что сегодня у нас такой футбол, что, когда посмотришь его минут 5-10 – и все, больше не хочется. Наблюдаешь за тем, как футболисты обращаются с мячом, как видят на поле – и понимаешь, что это совсем не то, что ты хочешь видеть. Это совсем другой футбол.

Ранее бывший игрок и главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился эмоциями от чемпионства киевлян в УПЛ.