АНИЩЕНКО: «Что касается голов есть вопросы по офсайду – надо смотреть»

Главный тренер харьковского «Металлиста» Андрей Анищенко прокомментировал результат матча седьмого тура чемпионской группы Первой лиги Украины, в котором «жёлто-синие» сыграли вничью с клубом ЮКСА (3:3).

– Если в целом брать, то можно сказать, что результатом мы довольны. Начали очень неплохо, но потом ребята, возможно, решили, что как-то «само пойдёт дальше». Немного сбавили обороты, за что соперник нас и наказал двумя стандартными положениями. По голам есть вопросы по офсайду – надо смотреть, но, к сожалению, камер с линией офсайда сегодня не было.

В перерыве поговорили по-простому: есть характер или нет? И второй тайм показал, что есть. Ребята очень неплохо перестроились – в первую очередь каждый внутри себя, в своей голове. Потому что игра шла практически без средней линии во втором тайме. Нам нужно было отыгрываться – и все усилия были направлены на это. Забили первый, второй, третий. Но не удержали победу – снова подвёл стандарт. Немного не хватило прочности, чтобы дожать игру. Но в целом можно сказать, что результат по игре.

– Последняя победа ФК ЮКСА была как раз против «Металлиста» в первом круге. Вы больше ориентировались на их три предыдущих матча или на игру против «Ужгорода»?

– Мы обращаем внимание на всё, конечно. Но снова сегодня недоработали на стандартах – и опять в игре с ЮКСА. У них есть 1-2 игрока, которые доставили нам больше всего проблем в этом компоненте игры.

– После сегодняшнего результата «Металлист» потерял шансы на переходные матчи за выход в УПЛ. Каковы общие впечатления от сезона, учитывая молодой состав?

– Впереди ещё заключительная игра, и, на мой взгляд, она получится интересной. К нам приедет команда, которую мы не смогли обыграть в первом круге в Полтаве – и есть смысл ответить. Это во-первых.

Во-вторых – это финальный матч, номинально домашний. Если мы базируемся в Ужгороде – то хочется порадовать наших болельщиков, которые приходят и поддерживают нас в этом городе.

Ну и заключительная игра всегда важна с эмоциональной точки зрения. Потому что если уходить в отпуск – то лучше с хорошим настроением. Будем играть на победу – прежде всего для болельщиков. Они отлично нас поддерживают, и пусть иногда бывает шумно, но это же футбол. У нас прекрасная поддержка, и мы это очень ценим.