Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АНИЩЕНКО: «Что касается голов есть вопросы по офсайду – надо смотреть»
Украина. Первая лига
19 мая 2025, 16:49 | Обновлено 19 мая 2025, 17:17
271
0

АНИЩЕНКО: «Что касается голов есть вопросы по офсайду – надо смотреть»

Тренер харьковского клуба прокомментировал матч против клуба ЮКСА

19 мая 2025, 16:49 | Обновлено 19 мая 2025, 17:17
271
0
АНИЩЕНКО: «Что касается голов есть вопросы по офсайду – надо смотреть»
ФК Металлист. Андрей Анищенко

Главный тренер харьковского «Металлиста» Андрей Анищенко прокомментировал результат матча седьмого тура чемпионской группы Первой лиги Украины, в котором «жёлто-синие» сыграли вничью с клубом ЮКСА (3:3).

– Если в целом брать, то можно сказать, что результатом мы довольны. Начали очень неплохо, но потом ребята, возможно, решили, что как-то «само пойдёт дальше». Немного сбавили обороты, за что соперник нас и наказал двумя стандартными положениями. По голам есть вопросы по офсайду – надо смотреть, но, к сожалению, камер с линией офсайда сегодня не было.

В перерыве поговорили по-простому: есть характер или нет? И второй тайм показал, что есть. Ребята очень неплохо перестроились – в первую очередь каждый внутри себя, в своей голове. Потому что игра шла практически без средней линии во втором тайме. Нам нужно было отыгрываться – и все усилия были направлены на это. Забили первый, второй, третий. Но не удержали победу – снова подвёл стандарт. Немного не хватило прочности, чтобы дожать игру. Но в целом можно сказать, что результат по игре.

– Последняя победа ФК ЮКСА была как раз против «Металлиста» в первом круге. Вы больше ориентировались на их три предыдущих матча или на игру против «Ужгорода»?

– Мы обращаем внимание на всё, конечно. Но снова сегодня недоработали на стандартах – и опять в игре с ЮКСА. У них есть 1-2 игрока, которые доставили нам больше всего проблем в этом компоненте игры.

– После сегодняшнего результата «Металлист» потерял шансы на переходные матчи за выход в УПЛ. Каковы общие впечатления от сезона, учитывая молодой состав?

– Впереди ещё заключительная игра, и, на мой взгляд, она получится интересной. К нам приедет команда, которую мы не смогли обыграть в первом круге в Полтаве – и есть смысл ответить. Это во-первых.

Во-вторых – это финальный матч, номинально домашний. Если мы базируемся в Ужгороде – то хочется порадовать наших болельщиков, которые приходят и поддерживают нас в этом городе.

Ну и заключительная игра всегда важна с эмоциональной точки зрения. Потому что если уходить в отпуск – то лучше с хорошим настроением. Будем играть на победу – прежде всего для болельщиков. Они отлично нас поддерживают, и пусть иногда бывает шумно, но это же футбол. У нас прекрасная поддержка, и мы это очень ценим.

По теме:
ПИХАЛЕНОК: «Ничего страшного, что сыграли с Черноморцем вничью»
СК Полтава – Буковина Черновцы – 2:0. Видео голов и обзор матча
Полузащитник Ингульца: «Не заслуживали такого поражения от Шахтера»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков ЮКСА Тарасовка Андрей Анищенко
Андрей Витренко Источник: ФК Металлист
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
Футбол | 19 мая 2025, 08:22 1
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»

Тренер рассказал, почему Ярмоленко пробивал пенальти в чемпионском матче

Челси определился с судьбой Мудрика
Футбол | 19 мая 2025, 00:01 5
Челси определился с судьбой Мудрика
Челси определился с судьбой Мудрика

Украинца могут продать летом

Лидер Шахтера: «Динамо прошло сезон УПЛ без поражений. Нужно это уважать»
Футбол | 19.05.2025, 16:38
Лидер Шахтера: «Динамо прошло сезон УПЛ без поражений. Нужно это уважать»
Лидер Шахтера: «Динамо прошло сезон УПЛ без поражений. Нужно это уважать»
ВИДЕО. «У*бывай отсюда». Фанаты Черноморца поздравили Динамо с чемпионством
Футбол | 19.05.2025, 10:37
ВИДЕО. «У*бывай отсюда». Фанаты Черноморца поздравили Динамо с чемпионством
ВИДЕО. «У*бывай отсюда». Фанаты Черноморца поздравили Динамо с чемпионством
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
Футбол | 19.05.2025, 00:16
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
17.05.2025, 20:31 22
Футбол
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
17.05.2025, 21:01 3
Футбол
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
18.05.2025, 08:41 11
Футбол
За Лунина вступили в борьбу два принципиальных конкурента
За Лунина вступили в борьбу два принципиальных конкурента
18.05.2025, 00:05
Футбол
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
19.05.2025, 01:35 4
Футбол
ЧМ по хоккею. 8 шайб сборной Чехии, победа Швеции
ЧМ по хоккею. 8 шайб сборной Чехии, победа Швеции
17.05.2025, 19:58 1
Хоккей
Игорь КОНДРАТЮК: «Экс-капитан сборной Украины – редкий подонок»
Игорь КОНДРАТЮК: «Экс-капитан сборной Украины – редкий подонок»
17.05.2025, 20:33 5
Футбол
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
19.05.2025, 07:45 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем