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Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 16:20 | Обновлено 19 мая 2025, 16:26
2228
0

Ярмоленко в Одессе проучил наглого фаната Черноморца

Когда на слово отвечают действием

19 мая 2025, 16:20 | Обновлено 19 мая 2025, 16:26
2228
0
Ярмоленко в Одессе проучил наглого фаната Черноморца
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Перед матчем 29-го тура УПЛ «Черноморец» - «Динамо» (Киев) возле одесского стадиона произошел неприятный эпизод, свидетелем которого стал корреспондент Sport.ua.

Когда, в соответствии с Регламентом соревнований, за полтора часа до начала игры к спортивному сооружению подъехал клубный автобус динамовцев, напротив него оказалась группа любителей автографов и селфи с игроками.

Футболисты киевской команды один за другим покидали салон и с сосредоточенными лицами проходили мимо металлического барьера, который отгораживал их от упомянутых фанатов.

В это время из толпы раздавались выкрики: «Попов!», «Михавко!», «Ванат!», «Нещерет!». Когда проходил Ярмоленко, кто-то окликнул и его: «Ярмола!». Ветеран «Динамо», не сбавляя шага, продолжал идти в направлении служебного входа на стадион.

И тогда кто-то из одесских фанов выкрикнул агрессивным тоном: "Ярмола! Мы вас «порвем!»". В ответ на такое дерзкое заявление Ярмоленко на мгновение оглянулся и лишь иронично улыбнулся.

Вполне возможно, что, когда во втором тайме арбитр назначил пенальти в ворота «Черноморца», с целью «поставить на место» самоуверенного фаната, выполнять его взялся именно опытный динамовец. И сделал это достаточно уверенно, открыв счет в матче.

Этот гол, кстати, стал для Андрея Ярмоленко особенным. Результативным ударом с «точки» 35-летний игрок побил рекорд Сергея Реброва, который до этого дня имел наибольшее количество забитых мячей в составе «Динамо» в чемпионатах Украины - 113. У Ярмоленко их стало теперь 114.

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инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Андрей Ярмоленко болельщики Динамо Киев Черноморец Одесса Черноморец - Динамо
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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