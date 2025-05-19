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  4. ВИДЕО. «У*бывай отсюда». Фанаты Черноморца поздравили Динамо с чемпионством
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 10:37 |
1910
8

ВИДЕО. «У*бывай отсюда». Фанаты Черноморца поздравили Динамо с чемпионством

Одесситы вовремя решили вернуть болельщиков на трибуны

19 мая 2025, 10:37 |
1910
8
ВИДЕО. «У*бывай отсюда». Фанаты Черноморца поздравили Динамо с чемпионством
ФК Черноморец

В воскресенье, 18 мая, состоялся матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграли «Черноморец» и «Динамо».

Команды встретились на стадионе «Черноморец» в Одессе. Поединок завершился со счетом 1:1 и гарантировал киевлянам чемпионство в сезоне 2024/25, а одесситам – вылет в Первую лигу.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі LIVE у Telegram Sport.ua

Разъяренные результатом фанаты «моряков» после игры «поздравили» столичный клуб с чемпионством с помощью кричалки:

«А ну-ка давай у*бывай отсюда».

ВИДЕО. «У*бывай отсюда». Фанаты Черноморца поздравили Динамо с чемпионством

@anton_terekhov_77 Фанаты Черноморца поздравляют Динамо с победой в чемпионате #ярмоленко #динамо #черноморец #упл #одеса #одесса ♬ оригинальный звук - anton_terekhov
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Источник: Шахтер за 0.25 млн хочет купить экс-защитника Динамо. Ему 33 года
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Динамо болельщики фанаты зрители видео
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Volodymyr Kharchuk
І уїбали в першу лігу
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+10
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kadaad
А уй...ывает Черноморец! 
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+9
DaVinci
Туди і дорога їхній команді. Таким дикунам тільки на матчі першої ліги ходити
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+3
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Singularis
Это же друганы ганула, стерненко и гончаренко...
А автора видоса - anton_terekhov_77 anton_terekhov
с радостью ждут в любой ОШбр.
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+2
Sdag
Эти звуки были из будки, бляать, какие клоуны. Надеюсь что первая лига это на долго
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+1
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