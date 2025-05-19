В воскресенье, 18 мая, состоялся матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграли «Черноморец» и «Динамо».

Команды встретились на стадионе «Черноморец» в Одессе. Поединок завершился со счетом 1:1 и гарантировал киевлянам чемпионство в сезоне 2024/25, а одесситам – вылет в Первую лигу.

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Разъяренные результатом фанаты «моряков» после игры «поздравили» столичный клуб с чемпионством с помощью кричалки:

«А ну-ка давай у*бывай отсюда».

ВИДЕО. «У*бывай отсюда». Фанаты Черноморца поздравили Динамо с чемпионством