ВИДЕО. «У*бывай отсюда». Фанаты Черноморца поздравили Динамо с чемпионством
Одесситы вовремя решили вернуть болельщиков на трибуны
В воскресенье, 18 мая, состоялся матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграли «Черноморец» и «Динамо».
Команды встретились на стадионе «Черноморец» в Одессе. Поединок завершился со счетом 1:1 и гарантировал киевлянам чемпионство в сезоне 2024/25, а одесситам – вылет в Первую лигу.
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Разъяренные результатом фанаты «моряков» после игры «поздравили» столичный клуб с чемпионством с помощью кричалки:
«А ну-ка давай у*бывай отсюда».
ВИДЕО. «У*бывай отсюда». Фанаты Черноморца поздравили Динамо с чемпионством
@anton_terekhov_77 Фанаты Черноморца поздравляют Динамо с победой в чемпионате #ярмоленко #динамо #черноморец #упл #одеса #одесса ♬ оригинальный звук - anton_terekhov
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