У Полесья новый фаворит на пост тренера. Это не Ротань

По информации ПроФутбол Digital, на первое место в списке фаворитов на пост тренера Полесья вышел наставника Вереса Олег Шандрук.

В списке есть фамилия наставника Александрии Руслана Ротаня, но договориться с ним будет непросто. Кроме того, был интерес к экс-тренеру Шахтера Игору Йовичевичу.

Однако наставник болгарского Лудогорца не хочет возвращаться в Украину и готовится к выступлениям в Лиге чемпионов.

Полесье недавно уволило наставника Имада Ашура и пока не назвало нового полноценного главного тренера. Команда в последнем туре сыграет против Кривбасса матч за четвертое место и выход в еврокубки.

Верес завершит сезон УПЛ на 8-10 позиции.