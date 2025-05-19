У Полесья новый фаворит на пост тренера. Это не Ротань
Клуб заинтересован в услугах Шандрука
По информации ПроФутбол Digital, на первое место в списке фаворитов на пост тренера Полесья вышел наставника Вереса Олег Шандрук.
В списке есть фамилия наставника Александрии Руслана Ротаня, но договориться с ним будет непросто. Кроме того, был интерес к экс-тренеру Шахтера Игору Йовичевичу.
Однако наставник болгарского Лудогорца не хочет возвращаться в Украину и готовится к выступлениям в Лиге чемпионов.
Полесье недавно уволило наставника Имада Ашура и пока не назвало нового полноценного главного тренера. Команда в последнем туре сыграет против Кривбасса матч за четвертое место и выход в еврокубки.
Верес завершит сезон УПЛ на 8-10 позиции.
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