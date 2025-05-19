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  4. У Полесья новый фаворит на пост тренера. Это не Ротань
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 17:59 | Обновлено 19 мая 2025, 18:41
2289
3

У Полесья новый фаворит на пост тренера. Это не Ротань

Клуб заинтересован в услугах Шандрука

19 мая 2025, 17:59 | Обновлено 19 мая 2025, 18:41
2289
3
У Полесья новый фаворит на пост тренера. Это не Ротань
ФК Верес. Олег Шандрук

По информации ПроФутбол Digital, на первое место в списке фаворитов на пост тренера Полесья вышел наставника Вереса Олег Шандрук.

В списке есть фамилия наставника Александрии Руслана Ротаня, но договориться с ним будет непросто. Кроме того, был интерес к экс-тренеру Шахтера Игору Йовичевичу.

Однако наставник болгарского Лудогорца не хочет возвращаться в Украину и готовится к выступлениям в Лиге чемпионов.

Полесье недавно уволило наставника Имада Ашура и пока не назвало нового полноценного главного тренера. Команда в последнем туре сыграет против Кривбасса матч за четвертое место и выход в еврокубки.

Верес завершит сезон УПЛ на 8-10 позиции.

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Полесье Житомир Олег Шандрук Верес Ровно Украинская Премьер-лига Игор Йовичевич Руслан Ротань
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
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Комментарии 3
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Сергій П
Це капєц. Я нічого проти Шандрука не маю, але ж це не рівень тренера для команди, яка має високі амбіції та фінансові можливості. 
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+3
Gargantua81
Хороший выбор. Чувствуется рука Шевчука.
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0
fin
Найвидатніші тренери починали з малого. Можливо і в Шандрука щось вийде. Не попробуєш - не взнаєш.
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-1
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