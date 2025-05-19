«Стоит не более 10 миллионов». Агент оценил возможный переезд Судакова

Известный футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло, который во второй половине 2000-х был генеральным менеджером черкасского «Днепра», поделился со Sport.ua мыслями относительно перспектив полузащитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.

Как известно, в последнее время появилась информация об интересе к этому футболисту со стороны итальянского «Наполи», который предлагал за него украинскому клубу 35 миллионов евро.

– Не прогадал ли «Шахтер», отклонив предложение неаполитанцев продать Судакова за эту сумму?

– Не хочется считать чужие деньги. Наверняка они знают, что делают. Видимо, существуют более выгодные варианты. Для Судакова Серия А - очень сложный выбор. На мой взгляд, чемпионаты, в которых играют в более открытый футбол, ему подходят больше.

– Как считаете, стоит ли этот игрок таких денег?

– Футболист стоит ровно столько, сколько за него хотят реально заплатить. Хотеть можно что угодно. Я оцениваю его стоимость не более, чем 10 миллионов.