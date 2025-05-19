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  4. «Стоит не более 10 миллионов». Агент оценил возможный переезд Судакова
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 16:08 | Обновлено 19 мая 2025, 16:13
1446
1

«Стоит не более 10 миллионов». Агент оценил возможный переезд Судакова

Когда спрос и предложение должны совпасть

19 мая 2025, 16:08 | Обновлено 19 мая 2025, 16:13
1446
1
«Стоит не более 10 миллионов». Агент оценил возможный переезд Судакова
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Известный футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло, который во второй половине 2000-х был генеральным менеджером черкасского «Днепра», поделился со Sport.ua мыслями относительно перспектив полузащитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.

Как известно, в последнее время появилась информация об интересе к этому футболисту со стороны итальянского «Наполи», который предлагал за него украинскому клубу 35 миллионов евро.

– Не прогадал ли «Шахтер», отклонив предложение неаполитанцев продать Судакова за эту сумму?

– Не хочется считать чужие деньги. Наверняка они знают, что делают. Видимо, существуют более выгодные варианты. Для Судакова Серия А - очень сложный выбор. На мой взгляд, чемпионаты, в которых играют в более открытый футбол, ему подходят больше.

– Как считаете, стоит ли этот игрок таких денег?

– Футболист стоит ровно столько, сколько за него хотят реально заплатить. Хотеть можно что угодно. Я оцениваю его стоимость не более, чем 10 миллионов.

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Вячеслав Заховайло Шахтер Донецк Георгий Судаков чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ Наполи чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы Серии A инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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odiniznashih
С каких пор кому то интересно мнение кого то из черкасского Днепра? 
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