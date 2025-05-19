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  4. Легенда Шахтера: «Непонятно, что будет с горняками в следующем сезоне»
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 14:06 |
650
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Легенда Шахтера: «Непонятно, что будет с горняками в следующем сезоне»

Виктор Грачев считает, что донецкий клуб провалил чемпионат 2024/25

19 мая 2025, 14:06 |
650
0
Легенда Шахтера: «Непонятно, что будет с горняками в следующем сезоне»

Легендарный футболист донецкого «Шахтера» Виктор Грачев в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал результаты своего бывшего клуба в сезоне 2024/25 Украинской Премьер-лиги:

– «Шахтер» – провалил чемпионат?
– Однозначно. И не только по результату, но и по игре. И что будет в следующем сезоне, большой вопрос. Те футболисты, которые пришли, не оправдали надежд, которые на них возлагались. Комплектация команды оставляет желать лучшего. Но самым важным фактором неудачных результатов «Шахтера», стало отсутствие опыта самостоятельной работы у главного тренера. Если я не ошибаюсь, то «горняки» очень давно не опускались по итогам чемпионата ниже второго места.

– 29 лет назад.
– Ну вот, почти 30 лет. Сказать, что это случайность, я не могу. Опять же, здесь не столько вопросы к команде, сколько к главному тренеру. Марино Пушич порой принимал необъяснимые решения. Состав часто тасовался, определить основу было крайне сложно. И эта нестабильность в итоге аукнулась третьим местом.

По итогам 29 туров «Шахтер» набрал 61 балл и занимает третье место. 24 мая подопечные Марино Пушича сыграют против львовского «Руха», однако этот поединок не имеет особого турнирного значения для «горняков».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Виктор Грачев Марино Пушич
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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