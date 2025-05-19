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Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 19:45 |
805
1

Бывший игрок Шахтера назвал команду, которая вылетит из УПЛ

По мнению Виктора Грачева, компанию «Черноморцу» составит «Ингулец»

19 мая 2025, 19:45 |
805
1
Бывший игрок Шахтера назвал команду, которая вылетит из УПЛ
ФК Динамо Киев. Виктор Грачев

Известный в прошлом футболист донецкого «Шахтера» Виктор Грачев в общении с журналистом Sport.ua дал прогноз относительно команды, которая второй вылетит из Премьер-лиги.

– Перед последним туром только «Черноморец» уже ни на что не претендует. В опасной зоне остаются «Оболонь», „Ворскла“, «Левый берег» и «Ингулец». Но только «пивовары» уберегли себя от прямого вылета.

– Здесь самая запутанная ситуация. Даже «Ингулец» имеет неплохие шансы зацепиться за переходные матчи. Им стоит лишь победить «Ворсклу». А тот же «Левый берег» вообще может избежать переходных матчей, если выиграет у «Оболони», а полтавчане потеряют очки. Очень сложно дать прогноз на то, как завершится борьба в подвале турнирной таблицы.

Но я все же осмелюсь предположить, что так, как сейчас расположились команды, так все и завершится. То есть, напрямую вылетит «Ингулец», который составит компанию „Черноморцу“, а «Левый берег» и «Ворскла» сыграют в переходных матчах.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ингулец Шахтер Донецк Виктор Грачев Черноморец Одесса
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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apepa
А кто войдет Витя??
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