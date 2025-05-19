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Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 17:11 | Обновлено 19 мая 2025, 17:17
326
0

Рядом с Ребровым и Демьяненко. Шовковский вписал свое имя в историю

Александр стал третьим специалистом, выигрывавшим чемпионат в качестве тренера и футболиста

19 мая 2025, 17:11 | Обновлено 19 мая 2025, 17:17
326
0
Рядом с Ребровым и Демьяненко. Шовковский вписал свое имя в историю
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

18 мая киевское «Динамо» в гостях сыграло вничью против одесского «Черноморца» в 29-м туре Украинской Премьер-лиги (1:1).

Благодаря такому результату «бело-синие» выиграли национальный чемпионат Украины в 17-й раз.

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский вошел в историю, как третий специалист, который побеждал в чемпионате, как тренер и футболист.

В качестве футболиста Шовковский 14 раз триумфовал с «Динамо» в национальном первенстве.

До Шовковского подобное достижение покорялось Анатолию Демьяненко и Сергею Реброву.

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Александр Шовковский Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Сергей Ребров Анатолий Демьяненко статистика
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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