Рядом с Ребровым и Демьяненко. Шовковский вписал свое имя в историю
Александр стал третьим специалистом, выигрывавшим чемпионат в качестве тренера и футболиста
18 мая киевское «Динамо» в гостях сыграло вничью против одесского «Черноморца» в 29-м туре Украинской Премьер-лиги (1:1).
Благодаря такому результату «бело-синие» выиграли национальный чемпионат Украины в 17-й раз.
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский вошел в историю, как третий специалист, который побеждал в чемпионате, как тренер и футболист.
В качестве футболиста Шовковский 14 раз триумфовал с «Динамо» в национальном первенстве.
До Шовковского подобное достижение покорялось Анатолию Демьяненко и Сергею Реброву.
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