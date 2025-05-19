Рядом с Ребровым и Демьяненко. Шовковский вписал свое имя в историю

18 мая киевское «Динамо» в гостях сыграло вничью против одесского «Черноморца» в 29-м туре Украинской Премьер-лиги (1:1).

Благодаря такому результату «бело-синие» выиграли национальный чемпионат Украины в 17-й раз.

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский вошел в историю, как третий специалист, который побеждал в чемпионате, как тренер и футболист.

В качестве футболиста Шовковский 14 раз триумфовал с «Динамо» в национальном первенстве.

До Шовковского подобное достижение покорялось Анатолию Демьяненко и Сергею Реброву.