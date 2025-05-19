ЛУЧЕСКУ: «Почему ушел из Динамо? Не мог терпеть ту минуту молчания»

Бывший главный тренер «Динамо» Мирча Луческу объяснил свой уход из клуба.

«Я больше не мог терпеть ту минуту молчания перед матчами, посвященную погибшим. Перед глазами были все те ужасы войны, вся боль. Вы видели те разрушенные здания? Для чего это все? Они [украинцы] страдают, но знаете, это достойные люди. Они борются до конца», – сказал Луческу.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирча Луческу получил приглашение от российского «Зенита» на празднование 100-летия со дня основания.