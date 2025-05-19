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  4. Лидер Шахтера: «Динамо прошло сезон УПЛ без поражений. Нужно это уважать»
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 16:38 | Обновлено 19 мая 2025, 16:58
871
3

Лидер Шахтера: «Динамо прошло сезон УПЛ без поражений. Нужно это уважать»

Бондарь признал, что киевляне справедливо выиграли титул

19 мая 2025, 16:38 | Обновлено 19 мая 2025, 16:58
871
3
Лидер Шахтера: «Динамо прошло сезон УПЛ без поражений. Нужно это уважать»
ФК Шахтер. Валерий Бондарь

Защитник Шахтера Валерий Бондарь признал, что Динамо справедливо завоевало чемпионский титул УПЛ, пройдя сезон чемпионата Украины без поражений.

«Можно называть сезон неудачным, потому что проиграли чемпионат и не выполнили задачу. Но есть облегчение, так как выиграли Кубок Украины у самого главного соперника, у Динамо. Эта победа очень важная для нас. Сезон неудачный, но мы сделаем выводы. Если Динамо чемпион, то это закономерно, они заслужили».

«Но скажу, что это Шахтер проиграл сам титул, слишком много потеряли очков, тогда как киевляне отыграли без поражений. Как сказал Дарио Срна, мы должны это уважать», – сказал Бондарь.

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Шахтер Донецк Валерий Бондарь Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
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Singularis
В 2001-02 и Шахтёру такое удалось с Невио Скало. Прервав гегемонию        постсоветского Динамо.
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0
analex
У Колоса треба вигравати , бо якщо чемпіонами стануть завдяки додатквим показникам , залишиться неприємний присмак , бо гра з Чорноморцем не була переконливою
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0
Андрій Заліщук
Аби Колосу не програли в останньому турі, щоб одиничка не з'явилась в графі програшів
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0
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