Прооперировали вместе с игроком Ромы. Врач Кривбасса высказался о Дибанго
Дмитрий Коломойцев вылил свет на ситуацию с Иваном
Врач криворожского клуба «Кривбасс» Дмитрий Коломойцев высказался о ситуации вокруг Ивана Дибанго, который перенес операцию в Финляндии.
– Дмитрий Павлович, прокомментируйте пожалуйста операцию, которую перенес Дибанго
– Да, он перенес оперативное вмешательство. Операцию делали в Финляндии у специалиста, который занимается именно мягкотканными травмами. Это топовый специалист. Поэтому решили обратиться именно к нему. У него проходят лечение футболисты из топовых клубов Европы. Показателем является также то, что именно в этот день там прооперировали капитана «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, например.
– Как прошла операция?
– Все хорошо. Несколько дней он будет под наблюдением тамошних врачей, после чего вернется под наш контроль.
– Как Иван сейчас себя чувствует?
– Сейчас нормально, насколько это возможно после операции. Настроение позитивное, готовится к реабилитации. С Дибанго мы на связи. Он добавляет, что чувствует поддержку от Клуба и болельщиков. Широ всех благодарит и передает приветы, и надеется увидеть всех как можно скорее.
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