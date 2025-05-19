Прооперировали вместе с игроком Ромы. Врач Кривбасса высказался о Дибанго

Врач криворожского клуба «Кривбасс» Дмитрий Коломойцев высказался о ситуации вокруг Ивана Дибанго, который перенес операцию в Финляндии.

– Дмитрий Павлович, прокомментируйте пожалуйста операцию, которую перенес Дибанго

– Да, он перенес оперативное вмешательство. Операцию делали в Финляндии у специалиста, который занимается именно мягкотканными травмами. Это топовый специалист. Поэтому решили обратиться именно к нему. У него проходят лечение футболисты из топовых клубов Европы. Показателем является также то, что именно в этот день там прооперировали капитана «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, например.

– Как прошла операция?

– Все хорошо. Несколько дней он будет под наблюдением тамошних врачей, после чего вернется под наш контроль.

– Как Иван сейчас себя чувствует?

– Сейчас нормально, насколько это возможно после операции. Настроение позитивное, готовится к реабилитации. С Дибанго мы на связи. Он добавляет, что чувствует поддержку от Клуба и болельщиков. Широ всех благодарит и передает приветы, и надеется увидеть всех как можно скорее.