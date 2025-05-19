Кривбасс обратился к бывшему игроку, который решил завершить карьеру

Представитель Украинской Премьер-лиги, «Кривбасс» Кривой Рог, поблагодарил за совместные воспоминания Романа Дебелко, который решил повесить бутсы на гвоздь в конце сезона.

Форвард в течение текущего сезона выступал в Первой лиге Украины за клуб ЮКСА Тарасовка. После матча с «Металлистом» в седьмом туре чемпионской группы (3:3) Дебелко решил объявить о своем решении уйти из футбола.

«Твой путь в футболе – это пример профессионализма, преданности игре и команде. В красно-белой футболке ты всегда выкладывался на полную, боролся до последнего и никогда не терял характера. Спасибо за яркие моменты, важные голы, за поддержку партнеров и любовь к Клубу. Мы гордимся, что ты был частью нашей красно-белой семьи.

Желаем тебе новых побед уже за пределами футбольного поля – там, где начинается новый этап жизни», – написала пресс-служба клуба.

За «Кривбасс» Роман отбегал три сезона, в которых оформил 11 голов и два ассиста в 53 поединках. Вместе с криворожским коллективом Дебелко стал серебряным призером Первой лиги сезона 2021/22 и бронзовым медалистом УПЛ 2023/24.