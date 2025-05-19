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  4. ГРАЧЕВ о борьбе за еврокубки: «Карпаты должны винить только себя»
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 14:45 |
556
0

ГРАЧЕВ о борьбе за еврокубки: «Карпаты должны винить только себя»

Подопечные Владислава Лупашко уступили в 29-м туре «Колосу»

19 мая 2025, 14:45 |
556
0
ГРАЧЕВ о борьбе за еврокубки: «Карпаты должны винить только себя»
УПЛ

Известный экс-нападающий донецкого «Шахтера» Виктор Грачев в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал борьбу за четвертое место в Украинской Премьер-лиге.

– До предстоящего тура все чуть ли не в один голос называли «Карпаты» главными претендентами на последнее еврокубковое место. Но после 29-го тура многое изменилось...

– Здесь ситуация заключается в том, что львовяне должны в этом обвинять только самих себя. Они проиграли «Колосу», которому, по сути, ничего не нужно было. Этим воспользовались «Полесье» и «Кривбасс».

Да, впереди решающий тур, в котором «Полесье» сыграет с «Кривбассом», а «Карпаты» – с «Зарей». В этом треугольнике теперь, на мой взгляд, главный фаворит – житомирская команда, которая укомплектована более квалифицированными футболистами, что очень важно в такой ситуации.

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Виктор Грачев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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