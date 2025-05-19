ГРАЧЕВ о борьбе за еврокубки: «Карпаты должны винить только себя»

Известный экс-нападающий донецкого «Шахтера» Виктор Грачев в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал борьбу за четвертое место в Украинской Премьер-лиге.

– До предстоящего тура все чуть ли не в один голос называли «Карпаты» главными претендентами на последнее еврокубковое место. Но после 29-го тура многое изменилось...

– Здесь ситуация заключается в том, что львовяне должны в этом обвинять только самих себя. Они проиграли «Колосу», которому, по сути, ничего не нужно было. Этим воспользовались «Полесье» и «Кривбасс».

Да, впереди решающий тур, в котором «Полесье» сыграет с «Кривбассом», а «Карпаты» – с «Зарей». В этом треугольнике теперь, на мой взгляд, главный фаворит – житомирская команда, которая укомплектована более квалифицированными футболистами, что очень важно в такой ситуации.