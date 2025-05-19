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  4. Даниил СУХОРУЧКО: «Один финал мы уже сыграли, другой – ждет нас»
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 14:27 | Обновлено 19 мая 2025, 14:28
38
1

Даниил СУХОРУЧКО: «Один финал мы уже сыграли, другой – ждет нас»

Форвард «Левого Берега» поделился ожиданиями от матча с «Оболонью»

19 мая 2025, 14:27 | Обновлено 19 мая 2025, 14:28
38
1
Даниил СУХОРУЧКО: «Один финал мы уже сыграли, другой – ждет нас»
ФК Левый Берег

В матче 29-го тура УПЛ «Левый Берег» принимал «Рух». Поединок закончился со счетом 1:0 в пользу команды хозяев. Нападающий «Левого Берега» Даниил Сухоручко прокомментировал результат матча с «Рухом» и рассказал о важности следующего поединка с «Оболонью».

«Матч получился достаточно напряженным, нам нужна была эта победа. Выкладывались все сто, все бились и отдали все силы. Что касается турнирной ситуации, то пока нет смысла смотреть в таблицу. Один финал мы уже сыграли, другой – ждет нас. Это будет последняя игра, последний бой в регулярном чемпионате. Надо его выиграть любой ценой. Да, не удается забить. Я делаю все, чтобы команда побеждала. Много каждый день думаю об этом, анализирую. Но важно, чтобы команда добывала очки. В раздевалке все спокойно после победы. Нам нужно после нее успокоиться и сосредоточиться на следующей игре – самой важной в сезоне».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Левый Берег Киев Левый Берег - Рух Даниил Сухоручко
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
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