Даниил СУХОРУЧКО: «Один финал мы уже сыграли, другой – ждет нас»

В матче 29-го тура УПЛ «Левый Берег» принимал «Рух». Поединок закончился со счетом 1:0 в пользу команды хозяев. Нападающий «Левого Берега» Даниил Сухоручко прокомментировал результат матча с «Рухом» и рассказал о важности следующего поединка с «Оболонью».

«Матч получился достаточно напряженным, нам нужна была эта победа. Выкладывались все сто, все бились и отдали все силы. Что касается турнирной ситуации, то пока нет смысла смотреть в таблицу. Один финал мы уже сыграли, другой – ждет нас. Это будет последняя игра, последний бой в регулярном чемпионате. Надо его выиграть любой ценой. Да, не удается забить. Я делаю все, чтобы команда побеждала. Много каждый день думаю об этом, анализирую. Но важно, чтобы команда добывала очки. В раздевалке все спокойно после победы. Нам нужно после нее успокоиться и сосредоточиться на следующей игре – самой важной в сезоне».