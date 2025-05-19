Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Попустили? россиянке «забыли» дать трофей на награждении в Риме
WTA
19 мая 2025, 14:10 | Обновлено 19 мая 2025, 14:19
691
2

ВИДЕО. Попустили? россиянке «забыли» дать трофей на награждении в Риме

Кудерметова сама забрала свою тарелку после поражения в финале парного разряда

19 мая 2025, 14:10 | Обновлено 19 мая 2025, 14:19
691
2
ВИДЕО. Попустили? россиянке «забыли» дать трофей на награждении в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine

19 мая на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (Италия) состоялся финальный матч в женском парном разряде.

В решающем поединке итальянский тандем Сара Эррани / Жасмин Паолини в двух сетах выиграл у дуэта Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия) со счетом 6:4, 7:5.

После завершения встречи состоялась церемония награждения. Вначале утешительные тарелки вручали проигравшим.

Мертенс получила свой трофей, а вот про Кудерметову забыли. В итоге «нейтралка» самостоятельно взяла тарелку.

Приятные кадры со столицы Италии!

ВИДЕО. Попустили? россиянке «забыли» дать трофей на награждении в Риме

По теме:
Сколько заработала Паолини за два выигранных трофея на супертурнире в Риме?
Рейтинг WTA. Свитолина шагает к первой десятке, Костюк возвращает позиции
Дважды с 0:4. Паолини выиграла и парный трофей в Риме, наказав нейтралку
WTA Рим видео награждение Вероника Кудерметова Элизе Мертенс Жасмин Паолини Сара Эррани
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг АТР. Алькарас вернул статус второй ракетки после Мастерса в Риме
Теннис | 19 мая 2025, 13:10 0
Рейтинг АТР. Алькарас вернул статус второй ракетки после Мастерса в Риме
Рейтинг АТР. Алькарас вернул статус второй ракетки после Мастерса в Риме

Синнер сохраняет лидерство, Зверев идет третьим, дальше – пропасть в 2600 очков

Челси определился с судьбой Мудрика
Футбол | 19 мая 2025, 00:01 5
Челси определился с судьбой Мудрика
Челси определился с судьбой Мудрика

Украинца могут продать летом

ВИДЕО. «У*бывай отсюда». Фанаты Черноморца поздравили Динамо с чемпионством
Футбол | 19.05.2025, 10:37
ВИДЕО. «У*бывай отсюда». Фанаты Черноморца поздравили Динамо с чемпионством
ВИДЕО. «У*бывай отсюда». Фанаты Черноморца поздравили Динамо с чемпионством
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
Бокс | 19.05.2025, 00:40
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
Футбол | 19.05.2025, 00:16
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
орко-шлюха
Ответить
+2
arkada56
Їй не тарілку треба було давати а лопату.Тарілкою користуются нормальні люди а вони їдять с лопат.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
19.05.2025, 06:23 54
Футбол
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
17.05.2025, 08:21 3
Бокс
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
17.05.2025, 09:09 2
Футбол
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
17.05.2025, 20:31 22
Футбол
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
17.05.2025, 21:56 12
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он не такой великий боксер, каким себя считает»
Майк ТАЙСОН: «Он не такой великий боксер, каким себя считает»
19.05.2025, 01:17 7
Бокс
За Лунина вступили в борьбу два принципиальных конкурента
За Лунина вступили в борьбу два принципиальных конкурента
18.05.2025, 00:05
Футбол
На Шапаренко появился претендент. Он может присоединиться к украинцам
На Шапаренко появился претендент. Он может присоединиться к украинцам
18.05.2025, 09:13 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем