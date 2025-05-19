ВИДЕО. Попустили? россиянке «забыли» дать трофей на награждении в Риме
Кудерметова сама забрала свою тарелку после поражения в финале парного разряда
19 мая на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (Италия) состоялся финальный матч в женском парном разряде.
В решающем поединке итальянский тандем Сара Эррани / Жасмин Паолини в двух сетах выиграл у дуэта Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия) со счетом 6:4, 7:5.
После завершения встречи состоялась церемония награждения. Вначале утешительные тарелки вручали проигравшим.
Мертенс получила свой трофей, а вот про Кудерметову забыли. В итоге «нейтралка» самостоятельно взяла тарелку.
Приятные кадры со столицы Италии!
ВИДЕО. Попустили? россиянке «забыли» дать трофей на награждении в Риме
Non ho capito chi era deputata a premiare le finaliste del doppio, ma si dimentica di dare il piatto anche a Veronika Kudermetova che sorride spazientita e se lo prende da sola e scosta via la premiatrice quando questa vuole riparare#internazionalibnlditalia #Errani pic.twitter.com/PJnSAQzb37— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) May 18, 2025
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