19 мая на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (Италия) состоялся финальный матч в женском парном разряде.

В решающем поединке итальянский тандем Сара Эррани / Жасмин Паолини в двух сетах выиграл у дуэта Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия) со счетом 6:4, 7:5.

После завершения встречи состоялась церемония награждения. Вначале утешительные тарелки вручали проигравшим.

Мертенс получила свой трофей, а вот про Кудерметову забыли. В итоге «нейтралка» самостоятельно взяла тарелку.

Приятные кадры со столицы Италии!

ВИДЕО. Попустили? россиянке «забыли» дать трофей на награждении в Риме