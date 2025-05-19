25-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая занимает 48-е место в рейтинге WTA, отдыхает в преддверии Открытого чемпионата Франции 2025.

Украинка опубликовала фото в черном и тонком бикини в своем Instagram. Где именно проводит отпуск третья ракетка Украины непонятно.

Свой последний матч Даяна провела 7 мая, когда в первом раунде грунтового тысячника в Риме уступила Анастасии Потаповой.

Следующим турниром Даяны будет Ролан Гаррос, основная сетка которого стартует 26 мая.

ФОТО. Отдых перед Ролан Гаррос. Ястремская поделилась фото в тонком бикини