ФОТО. Отдых перед Ролан Гаррос. Ястремская поделилась фото в тонком бикини
Последний матч Даяна провела еще две недели назад на тысячнике в Риме
25-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая занимает 48-е место в рейтинге WTA, отдыхает в преддверии Открытого чемпионата Франции 2025.
Украинка опубликовала фото в черном и тонком бикини в своем Instagram. Где именно проводит отпуск третья ракетка Украины непонятно.
Свой последний матч Даяна провела 7 мая, когда в первом раунде грунтового тысячника в Риме уступила Анастасии Потаповой.
Следующим турниром Даяны будет Ролан Гаррос, основная сетка которого стартует 26 мая.
ФОТО. Отдых перед Ролан Гаррос. Ястремская поделилась фото в тонком бикини
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