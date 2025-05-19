Уйдет свободным агентом. Динамо не будет продлевать контракт с защитником

Правый защитник киевского «Динамо» Валерий Лучкевич покинет нынешний клуб после завершения сезона 2024/25, так как у него истекает срок действующего контракта.

Стороны не будут продлевать соглашение – 29-летний защитник не смог впечатлить тренерский штаб во главе с Александром Шовковским. В договоре прописана опция возможного продления на один год, но «Динамо» не планирует ее активировать.

Лучкевич присоединился к киевскому клубу в марте этого года, но не сумел выиграть конкуренцию у Александра Тымчика и Александра Караваева, которые играют на правом фланге обороны.

В текущем сезоне Лучкевич сыграл всего 13 минут за два матча чемпионата и вышел в стартовом составе в полуфинале Кубка Украины против «Буковины» (4:1), где провел 79 минут на поле, но результативными действиями не отметился.