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  4. Уйдет свободным агентом. Динамо не будет продлевать контракт с защитником
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 13:21 |
2504
0

Уйдет свободным агентом. Динамо не будет продлевать контракт с защитником

Валерий Лучкевич не впечатлил тренерский штаб во главе с Александром Шовковским

19 мая 2025, 13:21 |
2504
0
Уйдет свободным агентом. Динамо не будет продлевать контракт с защитником
ФК Динамо Киев. Валерий Лучкевич

Правый защитник киевского «Динамо» Валерий Лучкевич покинет нынешний клуб после завершения сезона 2024/25, так как у него истекает срок действующего контракта.

Стороны не будут продлевать соглашение – 29-летний защитник не смог впечатлить тренерский штаб во главе с Александром Шовковским. В договоре прописана опция возможного продления на один год, но «Динамо» не планирует ее активировать.

Лучкевич присоединился к киевскому клубу в марте этого года, но не сумел выиграть конкуренцию у Александра Тымчика и Александра Караваева, которые играют на правом фланге обороны.

В текущем сезоне Лучкевич сыграл всего 13 минут за два матча чемпионата и вышел в стартовом составе в полуфинале Кубка Украины против «Буковины» (4:1), где провел 79 минут на поле, но результативными действиями не отметился.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Валерий Лучкевич Александр Тымчик Александр Караваев свободный агент
Николай Титюк Источник: Telegram
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