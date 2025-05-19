Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это вообще ужас». Бывший игрок Динамо раскритиковал защиту бело-синих
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 12:41 |
594
3

«Это вообще ужас». Бывший игрок Динамо раскритиковал защиту бело-синих

Олег Кузнецов оценил перспективы футболистов киевского клуба

19 мая 2025, 12:41 |
594
3
«Это вообще ужас». Бывший игрок Динамо раскритиковал защиту бело-синих
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Бывший футболист киевского «Динамо» Олег Кузнецов поделился мнением о перспективах футболистов «бело-синих», а также раскритиковал оборону команды:

– Вы видите игроков «Динамо», кто уже готов к переходу в топ-чемпионат?

– Скажу честно – никого не вижу. Ярмоленко и Буяльский уже возрастные. Ванат вряд ли будет играть ведущую роль в хорошем европейском клубе. Центральные защитники «Динамо» – это вообще ужас. Их там четверо, но они одинакового уровня.

Шапаренко? Многие журналисты, блогеры и комментаторы вбрасывают информацию, что его хотят купить, но президент «Динамо» о каком-то конкретном предложении относительно Шапаренко не говорил.

Как мы знаем, Игорь Михайлович дорожит своими футболистами и не особо желает их продавать. Может, он прав. Могу сказать, что из игроков украинского чемпионата топ-клубы Европы никто не усилит, – считает Кузнецов.

По теме:
Луческу пригласил российский клуб. Экс-тренер Динамо сказал, когда приедет
ХАЦКЕВИЧ: «Надо отдать должное – Шовковский не побоялся посадить его»
У Александрии новый бомбардир-рекордсмен
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Владислав Ванат Андрей Ярмоленко Виталий Буяльский Олег Кузнецов (футбол) Николай Шапаренко
Николай Титюк Источник
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси определился с судьбой Мудрика
Футбол | 19 мая 2025, 00:01 5
Челси определился с судьбой Мудрика
Челси определился с судьбой Мудрика

Украинца могут продать летом

Райс отметился знаковым для себя голом на клубном уровне
Футбол | 19 мая 2025, 12:28 0
Райс отметился знаковым для себя голом на клубном уровне
Райс отметился знаковым для себя голом на клубном уровне

«Арсенал» победил «Ньюкасл Юнайтед» и квалифицировался в Лигу чемпионов

ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
Хоккей | 19.05.2025, 05:05
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
ФОТО. «Иди нах*й, бро». Звезда Динамо ответил хейтеру после чемпионства
Футбол | 19.05.2025, 07:00
ФОТО. «Иди нах*й, бро». Звезда Динамо ответил хейтеру после чемпионства
ФОТО. «Иди нах*й, бро». Звезда Динамо ответил хейтеру после чемпионства
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Бокс | 19.05.2025, 07:45
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Зрозумів, Судаков? "Не посилить". Йди в Жирону.
Ответить
0
kadaad
100% 
Ответить
0
mig3131
так воно і є на превеликий  жаль, немає нікого хто  б грав у великий футбол
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нокаут в первом раунде. Известный украинский боксер остановил узбека
Нокаут в первом раунде. Известный украинский боксер остановил узбека
17.05.2025, 22:30
Бокс
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
17.05.2025, 20:31 22
Футбол
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
17.05.2025, 21:01 3
Футбол
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
19.05.2025, 00:16 2
Футбол
ЧМ по хоккею. 8 шайб сборной Чехии, победа Швеции
ЧМ по хоккею. 8 шайб сборной Чехии, победа Швеции
17.05.2025, 19:58 1
Хоккей
Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не обменяюсь футболками с игроками этого клуба»
Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не обменяюсь футболками с игроками этого клуба»
18.05.2025, 00:41 2
Футбол
За Лунина вступили в борьбу два принципиальных конкурента
За Лунина вступили в борьбу два принципиальных конкурента
18.05.2025, 00:05
Футбол
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
17.05.2025, 08:21 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем