«Это вообще ужас». Бывший игрок Динамо раскритиковал защиту бело-синих

Бывший футболист киевского «Динамо» Олег Кузнецов поделился мнением о перспективах футболистов «бело-синих», а также раскритиковал оборону команды:

– Вы видите игроков «Динамо», кто уже готов к переходу в топ-чемпионат?

– Скажу честно – никого не вижу. Ярмоленко и Буяльский уже возрастные. Ванат вряд ли будет играть ведущую роль в хорошем европейском клубе. Центральные защитники «Динамо» – это вообще ужас. Их там четверо, но они одинакового уровня.

Шапаренко? Многие журналисты, блогеры и комментаторы вбрасывают информацию, что его хотят купить, но президент «Динамо» о каком-то конкретном предложении относительно Шапаренко не говорил.

Как мы знаем, Игорь Михайлович дорожит своими футболистами и не особо желает их продавать. Может, он прав. Могу сказать, что из игроков украинского чемпионата топ-клубы Европы никто не усилит, – считает Кузнецов.