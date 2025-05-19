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  4. Владислав ВАНАТ: «Готов оплатить билет, чтобы поехали с нами туда и назад»
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 10:25 |
1807
3

Владислав ВАНАТ: «Готов оплатить билет, чтобы поехали с нами туда и назад»

Форвард киевского «Динамо» поделился эмоциями после победы в чемпионате

19 мая 2025, 10:25 |
1807
3
Владислав ВАНАТ: «Готов оплатить билет, чтобы поехали с нами туда и назад»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат прокомментировал триумф команды в чемпионате Украины, а также поделился ожиданиями от предстоящих матчей в еврокубках:

«Всегда приятно становиться чемпионами. В матче с «Черноморцем» (1:1 – прим) хотелось также победить, чтобы не было никаких вопросов, но, как говорится, чемпионов не судят. Все равно уже жить легче. Стали чемпионами, можно готовиться к следующей игре с положительными эмоциями.

Все понимают, что во время войны наш чемпионат ухудшился в плане конкуренции. Плюс эти вечные переезды в еврокубках – это тоже нелегко. Кто-то может сказать, что это отмазка, но если человек действительно так думает – я готов ему оплатить билет, и пусть с нами хотя бы раз проедет туда и обратно. Ведь нам нужно ехать туда, там играть, а потом приезжать и выигрывать в чемпионате Украины», – рассказал Ванат.

«Динамо» набрало 69 баллов и за тур до завершения чемпионата досрочно завоевало золотые медали. В матче 30-го тура подопечные Александра Шовковского сыграют против «Колоса» из Ковалевки.

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Николай Титюк Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 3
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BekXan
Можу оплатити тобі квиток на Донбас ,наприклад Покровськ,приїдь в окопи до пацанів 24/7 під обстрілами накатами підарів,без їжі ,води,медицини.Роскажи їм як тобі важко ,з регулярною медициною,їжею,ночівлею,сім'єю і взагалі повним циклом цивільного гарного життя.
Скажу більше команди які вилітають з вишки ,або з першої ліги всім складом на фронт.Ото вам буде мотивація бодатися.Ви граєте знаєте що ви заброньовані ,можете як це не дивно виїжджати за кордон і трансфери Хлопці і окопах, саме дають вам можливість грати,а ви по полю шаритись.Ви повинні землю гризти що в УПЛ ,особливо на евроарені ,не кажучи про збірну.Але вам пох,годі нити як вам важко при переїздах і інше.Не подобається?В окопи,влк ви пройдете ,здорові без проблем.
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Singularis
Билет в Ковалёвку и назад?
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