Владислав ВАНАТ: «Готов оплатить билет, чтобы поехали с нами туда и назад»

Форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат прокомментировал триумф команды в чемпионате Украины, а также поделился ожиданиями от предстоящих матчей в еврокубках:

«Всегда приятно становиться чемпионами. В матче с «Черноморцем» (1:1 – прим) хотелось также победить, чтобы не было никаких вопросов, но, как говорится, чемпионов не судят. Все равно уже жить легче. Стали чемпионами, можно готовиться к следующей игре с положительными эмоциями.

Все понимают, что во время войны наш чемпионат ухудшился в плане конкуренции. Плюс эти вечные переезды в еврокубках – это тоже нелегко. Кто-то может сказать, что это отмазка, но если человек действительно так думает – я готов ему оплатить билет, и пусть с нами хотя бы раз проедет туда и обратно. Ведь нам нужно ехать туда, там играть, а потом приезжать и выигрывать в чемпионате Украины», – рассказал Ванат.

«Динамо» набрало 69 баллов и за тур до завершения чемпионата досрочно завоевало золотые медали. В матче 30-го тура подопечные Александра Шовковского сыграют против «Колоса» из Ковалевки.