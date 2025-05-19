Рейтинг АТР. Алькарас вернул статус второй ракетки после Мастерса в Риме
Синнер сохраняет лидерство, Зверев идет третьим, дальше – пропасть в 2600 очков
5 мая ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. С 7 по 18 мая мужчины разыграли трофей на Мастерсе в Риме, столице Италии.
Победителем соревнований стал Карлос Алькарас, который в финале переиграл вернувшегося после дисквалификации Янника Синнера.
Алькарас снова стал второй ракеткой мира, сместив на третью позицию Александра Зверева (немец не сумел защитить трофей в Риме). Синнер остается лидером рейтинга.
Четвертым в рейтинге идет Тейлор Фритц, который отстает от Зверева аж на 2600 очков. Топ-5 замыкает Джек Дрейпер.
Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис прибавил одно место и идет 42-м.
Топ-10 рейтинга АТР
Из теннисистов с украинским паспортом в топ-300 входит только Виталий Сачко. Далее идут Олег Приходько, Александр Овчаренко, Вадим Урсу, Алексей Крутых, Юрий Джавакян.
Практически все украинцы (и не очень) улучшили позиции, кроме Вячеслава Белинского (минус 47) и Владислава Орлова (минус 44).
Украинцы в рейтинге АТР
В гонке на Итоговый турнир АТР лидером является Карлос Алькарас. В топ-3 также входят Янник Синнер и Джек Дрейпер.
Новак Джокович идет аж 10-м. Зат в первую восьмерку поднялся Франсиско Черундоло.
Гонка на ATP Finals 2025
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