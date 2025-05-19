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  4. Рейтинг АТР. Алькарас вернул статус второй ракетки после Мастерса в Риме
ATP
19 мая 2025, 13:10 |
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Рейтинг АТР. Алькарас вернул статус второй ракетки после Мастерса в Риме

Синнер сохраняет лидерство, Зверев идет третьим, дальше – пропасть в 2600 очков

19 мая 2025, 13:10 |
160
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Рейтинг АТР. Алькарас вернул статус второй ракетки после Мастерса в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

5 мая ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. С 7 по 18 мая мужчины разыграли трофей на Мастерсе в Риме, столице Италии.

Победителем соревнований стал Карлос Алькарас, который в финале переиграл вернувшегося после дисквалификации Янника Синнера.

Алькарас снова стал второй ракеткой мира, сместив на третью позицию Александра Зверева (немец не сумел защитить трофей в Риме). Синнер остается лидером рейтинга.

Четвертым в рейтинге идет Тейлор Фритц, который отстает от Зверева аж на 2600 очков. Топ-5 замыкает Джек Дрейпер.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис прибавил одно место и идет 42-м.

Топ-10 рейтинга АТР

Из теннисистов с украинским паспортом в топ-300 входит только Виталий Сачко. Далее идут Олег Приходько, Александр Овчаренко, Вадим Урсу, Алексей Крутых, Юрий Джавакян.

Практически все украинцы (и не очень) улучшили позиции, кроме Вячеслава Белинского (минус 47) и Владислава Орлова (минус 44).

Украинцы в рейтинге АТР

В гонке на Итоговый турнир АТР лидером является Карлос Алькарас. В топ-3 также входят Янник Синнер и Джек Дрейпер.

Новак Джокович идет аж 10-м. Зат в первую восьмерку поднялся Франсиско Черундоло.

Гонка на ATP Finals 2025

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Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Андрей Рублев Тейлор Фритц Александр Зверев Даниил Медведев Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Каспер Рууд Алекс де Минаур Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Александр Овчаренко Олег Приходько Владислав Орлов Виталий Сачко Янник Синнер Лоренцо Музетти Джек Дрейпер Хольгер Руне Карлос Алькарас (теннисист)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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