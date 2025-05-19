Легенда Динамо: «Он обиделся, не тренировался. Шовковский с ним поговорил»
Олег Кузнецов – о Владимире Бражко
Легенда киевского «Динамо» Олег Кузнецов высказался о лидере киевского клуба Владимире Бражко.
«Наверное, у него затаилась обида, из-за того, что не отпустили в Вулверхэмптон за 20 миллионов. Месяц-два ему не хотелось ни тренироваться, ни играть. Думаю, президент Динамо и Шовковский провели с ним беседу и убедили остаться», – сказал Кузнецов.
Ранее бывший футболист киевского «Динамо» Олег Кузнецов поделился мнением относительно перспектив футболистов «бело-синих», а также раскритиковал оборону команды.
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