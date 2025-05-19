Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Динамо: «Он обиделся, не тренировался. Шовковский с ним поговорил»
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 22:45 |
1532
0

Легенда Динамо: «Он обиделся, не тренировался. Шовковский с ним поговорил»

Олег Кузнецов – о Владимире Бражко

19 мая 2025, 22:45 |
1532
0
Легенда Динамо: «Он обиделся, не тренировался. Шовковский с ним поговорил»
ФК Динамо. Владимир Бражко

Легенда киевского «Динамо» Олег Кузнецов высказался о лидере киевского клуба Владимире Бражко.

«Наверное, у него затаилась обида, из-за того, что не отпустили в Вулверхэмптон за 20 миллионов. Месяц-два ему не хотелось ни тренироваться, ни играть. Думаю, президент Динамо и Шовковский провели с ним беседу и убедили остаться», – сказал Кузнецов.

Ранее бывший футболист киевского «Динамо» Олег Кузнецов поделился мнением относительно перспектив футболистов «бело-синих», а также раскритиковал оборону команды.

По теме:
Назван лучший игрок Шахтера в матче УПЛ против Ингульца
Известно, почему Ребров мог не вызвать Ваната и Бражко в сборную Украины
Кабаев провел 100-й матч за Динамо в родной Одессе. Какая статистика?
Владимир Бражко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
Футбол | 19 мая 2025, 08:22 1
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»

Тренер рассказал, почему Ярмоленко пробивал пенальти в чемпионском матче

Майк ТАЙСОН: «Он не такой великий боксер, каким себя считает»
Бокс | 19 мая 2025, 01:17 8
Майк ТАЙСОН: «Он не такой великий боксер, каким себя считает»
Майк ТАЙСОН: «Он не такой великий боксер, каким себя считает»

«Железный Майк» – о Эвандере Холифилде

Марино ПУШИЧ: «Многие люди меня неправильно поняли»
Футбол | 19.05.2025, 22:08
Марино ПУШИЧ: «Многие люди меня неправильно поняли»
Марино ПУШИЧ: «Многие люди меня неправильно поняли»
ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине
Хоккей | 19.05.2025, 19:45
ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине
ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
Бокс | 19.05.2025, 00:40
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
19.05.2025, 01:35 4
Футбол
Александр УСИК: «Этот боксер в прайме бы победил Леннокса Льюиса»
Александр УСИК: «Этот боксер в прайме бы победил Леннокса Льюиса»
18.05.2025, 10:02 4
Бокс
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
19.05.2025, 00:16 4
Футбол
Юрген КЛОПП: «Он был лучшим футболистом и лучшим человеком»
Юрген КЛОПП: «Он был лучшим футболистом и лучшим человеком»
19.05.2025, 04:25 1
Футбол
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
17.05.2025, 21:56 12
Футбол
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
19.05.2025, 07:45 1
Бокс
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
18.05.2025, 08:41 11
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
19.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем